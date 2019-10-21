«Если б я была мэром». Юлия хочет сделать прозрачными городской бюджет и работу чиновников

Источник материала: Tut.by

Продолжаем делиться мечтами, которые вы, наши дорогие читатели, присылали на конкурс «Если б я был мэром» . Посмотрите, какие предложения по улучшению Гомеля и жизни в нем есть у Юлии Ганисевской.

Увы, но положения Европейской Хартии о местном самоуправлении у нас фактически не работают, и мэр города в нашей стране — фигура гораздо менее самостоятельная, чем странах Европы. Проявить сколь-нибудь масштабную инициативу он не может по определению, и его основная функция — обеспечивать выполнение плана-прогноза социально-экономического развития по вверенному ему региону. А еще — обеспечивать в организационном отношении проведение различных общественно-политических кампаний вроде выборов. Практически на этом реальные возможности мэра в нашей стране и исчерпываются. Даже бюджет города пишет не мэр — его ему спускают из правительства. Мэр может только добиваться увеличения финансирования тех или иных статей бюджета. Тем не менее, есть вещи, которые сделать можно и нужно.

Расскажу, чтобы я сделала, если бы была на месте Петра Кириченко.

Оптимизировала бы горисполком и районные администрации



Фото: Reuters

Мэрия всего Нью-Йорка насчитывает не более ста человек. А у нас в любом райисполкоме больше. Оптимизации поможет внедрение электронного документооборота и в принципе его сокращение. У нас слишком многое требует согласований, особенно, что касается деятельности организаций ЖКХ, транспорта, строительства, учреждений образования и здравоохранения. Количество согласований необходимо сократить, для этого даже не нужно менять законодательство. Наряду с этим необходимо повысить оплату труда «низовым» работникам органов исполнительной власти: туда мало желающих идти работать, потому что ответственность высокая.

Изменила бы стиль управления



Фото: ИЗВЕСТИЯ

Очень многое зависит от того, как именно человек руководит своими подчиненными. У нас повсеместно господствует стиль грубого нажима и мелочный контроль. Добиваются вроде благого дела — повышения ответственности и исполнительской дисциплины, — а получают обратные результаты. В моем общении с сотрудниками ничего подобного не будет: я буду ставить задачу, спрашивать за результат, а в процессе исполнения задачи вмешиваться не буду, предоставив людям возможность работать самим. Не буду стоять у них над душой и придираться за какие-то формальные недоработки. Резко сокращу количество всевозможных отчетов и планов, составлением которых у нас заняты почти все чиновники — и это отнимает у них добрую половину рабочего времени.

Проводить совещания и заседания необходимо не несколько на день, а только в случае их действительной необходимости.

Была бы открытой для граждан

Сейчас люди практически ничего не знают о деятельности местных органов власти. Так быть не должно. Принимаемые решения должны публиковаться в электронном виде, и у каждого решения должен быть автор, с которого можно спросить.

Для оценки эффективности работы местной власти я бы ввела постоянное электронное голосование по рубрикам — ЖКХ, транспорт, экология, и т.д. И если более половины участников такого голосования высказывается негативно — это должно стать причиной для обсуждения на сессии горсовета с участием лиц, отвечающих за данное направление хозяйства города.

Также необходимо сделать гласным процесс формирования городского бюджета и бюджетов районов. Горожане должны иметь возможность вносить свои предложения по бюджету и присутствовать на сессии горсовета, где этот бюджет утверждается (кстати, законом это не запрещено). Жители города должны иметь возможность интересоваться ходом исполнения бюджета. Граждане платят налоги и должны знать, куда они идут. Также необходимо добиваться того, чтобы увеличить долю средств, собираемых в виде налогов, которые оставлялись бы на нужды города.

Активно привлекала бы инвестиции

Для этого нужно создавать благоприятный климат бизнесу. Это должно получиться: ведь мы — приграничный регион, и можем привлекать бизнес из РФ и Украины. Для этого нужно развивать свободную экономическую зону «Ратон» и еще создать несколько новых. Власти необходимо работать в постоянном контакте с предпринимателями и их объединениями.

Гомель — город крупного машиностроения. За «Гомсельмаш» или Завод самоходных комбайнов опасений нет — эти предприятия на особом контроле у правительства и президента, как и некоторые другие. Но вот авторемонтный завод и мотороремонтный — фактически банкроты. Не так давно президенту рапортовали о выпуске нового трактора — с мерседесовским мотором. Но зачем же покупать моторы у немцев, если есть два готовых завода в Гомеле? Что мешает тут наладить их лицензионный выпуск, если разучились делать свои собственные моторы?

Многие наши предприятия значительную часть площадей сдают сторонним организациям — например, Речной порт. Делают они это не от хорошей жизни. Из этого положения их нужно вытягивать. Этого можно добиться, объединяя близкие по направлению предприятия в холдинги, с тем, чтобы оставить там лучших специалистов и кооперировать их усилия.

Сделала бы жилищное строительство привлекательным





Первым делом нужно отказаться от так называемой «уплотнительной застройки», запретить новое жилищное строительство без одновременного возведения всех необходимых объектов инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, магазинов, почт и т.п.

Во-вторых, при новой застройке сразу озеленять район. Особенно это актуально для застройки по ул. Мазурова и далее за нею, а также — предполагаемой застройки пространства между ул. Юбилейной и районом Ледового дворца: вместо того, чтобы строить дома на торфянике, я бы лучше превратила этот район в зеленую зону отдыха.

Жилье должно быть доступным — а этого нет. Строительным компаниям наплевать на то, что новые дома пустуют: им главное — освоить бюджет. С этим нужно бороться. Город должен иметь возможность содействовать нуждающимся в получении жилья по доступной цене.

Озаботилась бы вопросами здравоохранения и экологии





Мы живем в чернобыльской зоне, а потому внимание к здоровью людей должно быть самым пристальным. Нужно сделать обязательной ежегодную проверку населения на онкозаболевания — так же, как обязательной является флюорография. Необходимо строительство специализированной клиники, которая бы занималась болезнями, вызванными последствиями аварии на ЧАЭС; этот проект обсуждался еще в конце 80х, но все сошло на нет после 1991 года.

В городе очень мало мест, оборудованных для отдыха граждан — особенно это касается окраинных районов. Берега водоемов и сами водоемы загрязняются, то же самое касается и лесных массивов.

В Гомеле полно экологически вредных предприятий, вблизи которых живут люди. Например, фабрика обоев, вагоноремонтный завод, и т.д. Чтобы снизить до минимума возможный вред от их работы, нужны средства для модернизации их оборудования.

Сохранила бы памятники архитектуры

При строительстве новых домов часто сносят старую застройку. Часть этих домов может быть отнесена к памятникам архитектуры: речь идет о старой, дореволюционной, деревянной застройке в центре Гомеля, ее необходимо сохранить. А новые дома у нас есть где строить.

Истории, присланные на творческий конкурс «Если б я был мэром», мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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