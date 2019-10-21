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В Могилеве на остановке нашли труп бешеной лисы. Теперь ищут тех, кто ее трогал

22.10.2019 07:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на остановке нашли труп лисы — похоже, что животное сбила машина, сообщает ТРК «Могилев». Выяснилось, что лисица была больна бешенством, поэтому всем, кто контактировал с животным, стоит обратиться за медицинской помощью в травмопункты центральной поликлиники и областной детской больницы.


Фото: fdfg.ru

Труп лисицы обнаружили в районе остановки «Троллейбусный парк» в микрорайоне Рабочий. По предварительным данным, животное попало под машину 16 октября около 20.00. Лисицу забрали сотрудники «Спецавтопредприятия» утром 17 октября. Областная ветлаборатория подтвердила, что у дикого животного бешенство.

Всем, кто, возможно, контактировал с лисой, санитарно-эпидемиологическая служба настоятельно рекомендует обратиться за медпомощью в травмопункты центральной поликлиники и областной детской больницы. Врачи определят, нужно ли назначать курс экстренных прививок против бешенства.

В этом году в Могилеве это второй случай бешенства. Первый выявили у домашней кошки.

Специалисты рекомендуют избегать контактов с бездомными животными и не подходить к павшим животным. Если вы заметили изменения в поведении домашних питомцев, необходимо обратиться в ветеринарную станцию.

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Теги: Могилев
 
 
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