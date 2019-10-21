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На Двине в Витебске сейчас отлично клюет щука. С чем это связано?
22.10.2019 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необычно хороший клев щуки для середины осени отмечают рыбаки на Западной Двине в центре Витебска.
Весь октябрь витебские рыбаки собираются на берегу Двины возле Кировского моста. Сейчас здесь в изобилии водится щука. Эта рыба обитает тут и в другое время, но, как говорят знатоки, не в таком количестве, как в эти теплые дни бабьего лета.
Ловят щуку в основном на живца в виде мелкой рыбешки — чаще всего на уклейку. Забрасывают наживку недалеко от берега, метра на 3−4 на глубину 30−40 сантиметров.
Возможно, такой активный клев связан с тем, что уровень воды в Западной Двине в черте города за октябрь значительно поднялся. Если месяц назад он опустился до отметки 63,7 сантиметра относительно нуля поста, то сейчас поднимался до 280 сантиметров.
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Эта рыба обитает тут и в другое время, но, как говорят знатоки, не в таком количестве, как в эти теплые дни бабьего лета.
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