На Двине в Витебске сейчас отлично клюет щука. С чем это связано?

Источник материала: Tut.by

Необычно хороший клев щуки для середины осени отмечают рыбаки на Западной Двине в центре Витебска.





Весь октябрь витебские рыбаки собираются на берегу Двины возле Кировского моста. Сейчас здесь в изобилии водится щука. Эта рыба обитает тут и в другое время, но, как говорят знатоки, не в таком количестве, как в эти теплые дни бабьего лета.

Ловят щуку в основном на живца в виде мелкой рыбешки — чаще всего на уклейку. Забрасывают наживку недалеко от берега, метра на 3−4 на глубину 30−40 сантиметров.





Возможно, такой активный клев связан с тем, что уровень воды в Западной Двине в черте города за октябрь значительно поднялся. Если месяц назад он опустился до отметки 63,7 сантиметра относительно нуля поста, то сейчас поднимался до 280 сантиметров.