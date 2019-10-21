Сколько пить, как привиться без вакцины, что известно об избившем дочь и свет в метро - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Признавайтесь, зарядку делаете по утрам? Если еще нет, то берите пример с этих молодых людей, которые в любую погоду идут заниматься на улицу . Чтобы сохранить свое здоровье, одной зарядки мало, следует, например, придерживаться и нормы в алкоголе. Рассказать, какая она для мужчин и для женщин ? А пока вы пробираетесь сквозь туман , коротко расскажем вам о важном за вчерашний день.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Перепись населения продолжается . Если вы упустили возможность переписаться самостоятельно с помощью интернета, то ждите гостей. С 21 по 30 октября к вам в дом постучатся переписчики . Все подробности этого этапа переписи найдете в нашей заметке.

. Если вы упустили возможность переписаться самостоятельно с помощью интернета, то ждите гостей. С 21 по 30 октября к вам в дом . Все подробности этого этапа переписи найдете в нашей заметке. Плохие вести пришли из Зельвенского района: четырехлетняя девочка, которую избил отец, умерла. Мы отправились в поселок, где жила семья, и поговорили о случившемся с соседями , а также девушкой, с который жил отец малышки.





Вчера вынесли новый приговор по «делу медиков». Суд приговорил бывшего замминистра здравоохранения Валерия Шевчука к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Такое же наказание запрашивал прокурор. Его признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество).

По оценке экспертов, на одного взрослого белоруса в среднем приходится 5176 долларов финансовых активов. Как вам? Это швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодное исследование стран мира по уровню благосостояния . Беларусь оказалась в группе стран с пограничным уровнем благосостояния .

. Беларусь оказалась . Минтранс предложил возобновить выдачу лицензий на перевозки автомобилями-такси. В транспортном ведомстве пояснили , что такой шаг должен помочь в наведении порядка в этой сфере. Некоторые участники рынка предложение чиновников поддерживают, а некоторые уверены, что лицензии ничего не изменят. А вам какой вариант кажется правильным?

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В семье Корнюшко из Логойска 4 года назад родилась девочка. У малышки выявили тахикардию и недостаточность кровообращения — сначала второй степени, а потом первой. Ребенка обследовали, лечили, родители послушно выполняли рекомендации. А потом выяснилось, что с таким диагнозом ребенку положена группа инвалидности . Когда родители девочки подняли этот вопрос, то собрали комиссию, ребенку поставили группу. Мама девочки возмутилась, почему медики раньше не отправили ребенка на врачебную комиссию, ведь с получением группы им стали выплачивать пособия. Был суд . И вот что он решил.

. Когда родители девочки подняли этот вопрос, то собрали комиссию, ребенку поставили группу. Мама девочки возмутилась, почему медики раньше не отправили ребенка на врачебную комиссию, ведь с получением группы им стали выплачивать пособия. . И вот что он решил. И еще одна история на медицинскую тему. Жительница Гомеля решила привить сына-подростка от вируса папилломы человека , который может стать причиной нескольких видов рака. Прививка платная, в нашей стране она не входит в обязательный национальный календарь прививок. Как правило, ее делают в три этапа: за каждый нужно заплатить примерно 140 — 260 рублей. Первую прививку сделали в Гомеле, за второй пришлось ехать в Минск, а третью не могут найти и в столице — вакцины в стране попросту нет . И что же теперь делать?

, который может стать причиной нескольких видов рака. Прививка платная, в нашей стране она не входит в обязательный национальный календарь прививок. Как правило, ее делают в три этапа: за каждый нужно заплатить примерно 140 — 260 рублей. Первую прививку сделали в Гомеле, за второй пришлось ехать в Минск, а третью не могут найти и в столице — . И что же теперь делать? Вы заметили, что в метро стало светлее? Вам не показалось, ведь сейчас в подземке возвращают подсветку, которая была задумана еще проектировщиками. В метрополитене нам пояснили, чт о сейчас цель — зажечь все лампочки, кото о рые горели когда-то , а заодно с помощью современного оборудования исполнить замысел проектировщиков. Нам нравится, а вам?





Как же порой хочется все бросить и куда-нибудь улететь. Недавно у белорусов была такая возможность: «Белавиа» продавала билеты на все рейсы со скидками. За сутки купили более 60 тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси и Калининград. Во время акции у пассажиров возникло немало вопросов. Ищите ответы тут . Только осторожно, если соберетесь в Ливан, там идут протесты. Наш МИД волнуется за своих граждан .

О СПОРТЕ

У нас вышло прекрасное интервью с тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко Дмитрием Турсуновым . Да-да, это ему посвятила свой эмоциональный пост в соцсети спортсменка. Да и вообще, судя по всему, у них очень жарко на тренировках. Но работа продолжается. Мы желаем новых побед этой команде! Кстати, Соболенко сыграет в группе «Роза» на малом итоговом турнире . Вы знаете, что это такое?





Все новости понедельника, 21 октября

Кстати, погода нас побалует еще и эту неделю. Температурные рекорды все обновляются. Посмотрите, какая красота кругом. А хотите увидеть, что в эти осенне-летние дни творится в разных местах планеты? Листайте фото , заряжайтесь позитивом на весь день! И пожалуйста, берегите себя и заботьтесь о себе .

Ваша редакция