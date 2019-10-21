Сколько пить, как привиться без вакцины, что известно об избившем дочь и свет в метро - все за вчера

Перепись населения продолжается. Если вы упустили возможность переписаться самостоятельно с помощью интернета, то ждите гостей. С 21 по 30 октября к вам в дом постучатся переписчики. Все подробности этого этапа переписи найдете в нашей заметке.
Плохие вести пришли из Зельвенского района: четырехлетняя девочка, которую избил отец, умерла. Мы отправились в поселок, где жила семья, и поговорили о случившемся с соседями, а также девушкой, с который жил отец малышки.
Вчера вынесли новый приговор по «делу медиков». Суд приговорил бывшего замминистра здравоохранения Валерия Шевчука к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Такое же наказание запрашивал прокурор. Его признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество).
По оценке экспертов, на одного взрослого белоруса в среднем приходится 5176 долларов финансовых активов. Как вам? Это швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодное исследование стран мира по уровню благосостояния. Беларусь оказалась в группе стран с пограничным уровнем благосостояния.
Минтранс предложил возобновить выдачу лицензий на перевозки автомобилями-такси. В транспортном ведомстве пояснили, что такой шаг должен помочь в наведении порядка в этой сфере. Некоторые участники рынка предложение чиновников поддерживают, а некоторые уверены, что лицензии ничего не изменят. А вам какой вариант кажется правильным?
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В семье Корнюшко из Логойска 4 года назад родилась девочка. У малышки выявили тахикардию и недостаточность кровообращения — сначала второй степени, а потом первой. Ребенка обследовали, лечили, родители послушно выполняли рекомендации. А потом выяснилось, что с таким диагнозом ребенку положена группа инвалидности. Когда родители девочки подняли этот вопрос, то собрали комиссию, ребенку поставили группу. Мама девочки возмутилась, почему медики раньше не отправили ребенка на врачебную комиссию, ведь с получением группы им стали выплачивать пособия. Был суд. И вот что он решил.
И еще одна история на медицинскую тему. Жительница Гомеля решила привить сына-подростка от вируса папилломы человека, который может стать причиной нескольких видов рака. Прививка платная, в нашей стране она не входит в обязательный национальный календарь прививок. Как правило, ее делают в три этапа: за каждый нужно заплатить примерно 140 — 260 рублей. Первую прививку сделали в Гомеле, за второй пришлось ехать в Минск, а третью не могут найти и в столице — вакцины в стране попросту нет. И что же теперь делать?
Вы заметили, что в метро стало светлее? Вам не показалось, ведь сейчас в подземке возвращают подсветку, которая была задумана еще проектировщиками. В метрополитене нам пояснили, что сейчас цель — зажечь все лампочки, котоорые горели когда-то, а заодно с помощью современного оборудования исполнить замысел проектировщиков. Нам нравится, а вам?
Как же порой хочется все бросить и куда-нибудь улететь. Недавно у белорусов была такая возможность: «Белавиа» продавала билеты на все рейсы со скидками. За сутки купили более 60 тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси и Калининград. Во время акции у пассажиров возникло немало вопросов. Ищите ответы тут. Только осторожно, если соберетесь в Ливан, там идут протесты. Наш МИД волнуется за своих граждан.
О СПОРТЕ
У нас вышло прекрасное интервью с тренером белорусской теннисистки Арины СоболенкоДмитрием Турсуновым. Да-да, это ему посвятила свой эмоциональный пост в соцсети спортсменка. Да и вообще, судя по всему, у них очень жарко на тренировках. Но работа продолжается. Мы желаем новых побед этой команде! Кстати, Соболенко сыграет в группе «Роза» на малом итоговом турнире. Вы знаете, что это такое?
Кстати, погода нас побалует еще и эту неделю. Температурные рекорды все обновляются. Посмотрите, какая красота кругом. А хотите увидеть, что в эти осенне-летние дни творится в разных местах планеты? Листайте фото, заряжайтесь позитивом на весь день! И пожалуйста, берегите себя и заботьтесь о себе.
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