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«Весь город смотрел!» По Витебску ездил свадебный троллейбус
22.10.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Без кондуктора и по необычному маршруту. По Витебску проехал свадебный троллейбус. Украшенный яркими лентами и воздушными шарами, он забрал пассажиров возле ЗАГСа и прокатил по улицам города, сообщает телерадиокомпания «Витебск».
Так рождение своей семьи решили отметить Максим и Анна Шкороденки. Молодой муж работает водителем троллейбуса-«четверки», с будущей женой познакомился, когда был за рулем.
— Аня ехала пассажиром. Постучала ко мне. Так и начали общаться, — вспоминает Максим. — Поэтому и сценарий свадьбы пошел от того, как мы познакомились.
Для свадебной прогулки молодожены выбрали бесконтактный троллейбус. Его украсили лентами и шариками. Под музыку он проехал по необычному для города маршруту: от Кировского моста до парка Мазурино.
За рулем был коллега новобрачного — Степан Титов. За 30 лет работы он впервые «катал» свадьбу.
— Это круто! — поделился впечатлениями водитель. — Весь город смотрел!
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Украшенный яркими лентами и воздушными шарами, троллейбус забрал пассажиров возле ЗАГСа и прокатил до парка Мазурино.
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