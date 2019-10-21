«Весь город смотрел!» По Витебску ездил свадебный троллейбус

Источник материала: Tut.by

Без кондуктора и по необычному маршруту. По Витебску проехал свадебный троллейбус. Украшенный яркими лентами и воздушными шарами, он забрал пассажиров возле ЗАГСа и прокатил по улицам города, сообщает телерадиокомпания «Витебск».



Скриншот видеосюжета ТРК «Витебск»

Так рождение своей семьи решили отметить Максим и Анна Шкороденки. Молодой муж работает водителем троллейбуса-«четверки», с будущей женой познакомился, когда был за рулем.

— Аня ехала пассажиром. Постучала ко мне. Так и начали общаться, — вспоминает Максим. — Поэтому и сценарий свадьбы пошел от того, как мы познакомились.

Для свадебной прогулки молодожены выбрали бесконтактный троллейбус. Его украсили лентами и шариками. Под музыку он проехал по необычному для города маршруту: от Кировского моста до парка Мазурино.

За рулем был коллега новобрачного — Степан Титов. За 30 лет работы он впервые «катал» свадьбу.

— Это круто! — поделился впечатлениями водитель. — Весь город смотрел!