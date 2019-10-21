В парке 1000-летия Бреста поставили крутую детскую площадку

Источник материала: Tut.by

Завершается строительство 1-й очереди парка 1000-летия Бреста. На днях здесь высадили зеленый лабиринт, проложили системы полива для кустарников и занялись формированием живой изгороди, пишет « Вечерний Брест ».





Сейчас монтируют большую детскую площадку. Появилась многофункциональная горка, игровой комплекс «паутинка», качели из новых материалов: мягкое сиденье или большой веревочный круг на необычном креплении в виде цепей в защитном «чехле». Кроме того здесь будет батут, который устанавливается вровень с землей.

Вся площадка для игр выложена антитравматическим покрытием.