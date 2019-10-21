|
В парке 1000-летия Бреста поставили крутую детскую площадку
22.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершается строительство 1-й очереди парка 1000-летия Бреста. На днях здесь высадили зеленый лабиринт, проложили системы полива для кустарников и занялись формированием живой изгороди, пишет «
Сейчас монтируют большую детскую площадку. Появилась многофункциональная горка, игровой комплекс «паутинка», качели из новых материалов: мягкое сиденье или большой веревочный круг на необычном креплении в виде цепей в защитном «чехле». Кроме того здесь будет батут, который устанавливается вровень с землей.
Вся площадка для игр выложена антитравматическим покрытием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершается строительство 1-й очереди парка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)