Апокалипсис сегодня. Что станет с Минском, если перестанут вывозить мусор

Источник материала: Tut.by

Чистота Минска — одна из его «достопримечательностей», и большинство из нас привыкли воспринимать ее как должное. Однако за чистыми улицами и дворами без гор мусора стоит постоянная работа сотен людей, которую мы не замечаем. Вместе с «Цель99» в проекте «Вторая жизнь» мы решили представить, во что превратится столица, если однажды все мусоровозы, пункты сбора вторсырья и мусоросортировочный завод просто исчезнут.









Кучи мусора, вредители и болезни — это лишь одна сторона драматичного сценария, в котором Минск зарастает грязью. Отказавшись от сортировки отходов, мы не только ускорим рост свалок вокруг столицы, но и потеряем огромный потенциал, который дает переработка.









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