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Апокалипсис сегодня. Что станет с Минском, если перестанут вывозить мусор

22.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чистота Минска — одна из его «достопримечательностей», и большинство из нас привыкли воспринимать ее как должное. Однако за чистыми улицами и дворами без гор мусора стоит постоянная работа сотен людей, которую мы не замечаем. Вместе с «Цель99» в проекте «Вторая жизнь» мы решили представить, во что превратится столица, если однажды все мусоровозы, пункты сбора вторсырья и мусоросортировочный завод просто исчезнут.



Кучи мусора, вредители и болезни — это лишь одна сторона драматичного сценария, в котором Минск зарастает грязью. Отказавшись от сортировки отходов, мы не только ускорим рост свалок вокруг столицы, но и потеряем огромный потенциал, который дает переработка.



 

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Теги: Минск
 
 
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Вместе с Цель99 в проекте «Вторая жизнь» мы решили представить, во что превратится Минск, если исчезнут все мусоровозы и пункты сбора вторсырья. *Партнерский...
 
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