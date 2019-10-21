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Апокалипсис сегодня. Что станет с Минском, если перестанут вывозить мусор
22.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чистота Минска — одна из его «достопримечательностей», и большинство из нас привыкли воспринимать ее как должное. Однако за чистыми улицами и дворами без гор мусора стоит постоянная работа сотен людей, которую мы не замечаем. Вместе с
Кучи мусора, вредители и болезни — это лишь одна сторона драматичного сценария, в котором Минск зарастает грязью. Отказавшись от сортировки отходов, мы не только ускорим рост свалок вокруг столицы, но и потеряем огромный потенциал, который дает переработка.
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