Наркологи считают, что пьющих белорусов становится меньше

Количество первичных пациентов, ставших на учет с алкогольной зависимостью, с начала года уменьшилось на 6% по сравнению с 2018 годом.

Об этом заявил 21 октября заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает БЕЛТА .

Количество людей, которые находятся на диспансерном учете, также уменьшилось – на 2%. Сегодня в стране на диспансерном учете состоит около 156 тысяч граждан.

«На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее количество пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказал Кралько.

В стране планируется внедрить в практику метод краткосрочного консультирования, когда врачи смогут за 5-10 минут определить, есть ли у человека алкогольная зависимость. Для определения расстройств, связанных с алкоголем, специалисты разработали специальный тест AUDIT. Пациентам будут задавать вопросы, которые помогут выявить раннюю стадию зависимости еще до ее появления.

По мнению координатора программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентина Русовича, в Беларуси можно добиться и более значительных результатов, если взять на вооружение опыт России. В РФ, например, запрещена ночная продажа алкоголя, на заправках его тоже не продают.

Русович отметил, что в октябре ВОЗ опубликовала доклад о потреблении алкоголя в мире, в том числе отдельно в РФ. Согласно документу, с 2003 по 2016 годы в России потребление сократилось более чем на 40%, а ожидаемая продолжительность жизни существенно увеличилась: до 68 лет у мужчин и до 78 лет у женщин. Для сравнения: в Беларуси ожидаемая продолжительность жизни у мужчин 69 лет, у женщин - 79. «Однако, по оценкам ВОЗ, любая смерть до 70 лет считается преждевременной. Поэтому мужскому населению есть к чему стремиться», - заявил Русович.