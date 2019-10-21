ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наркологи считают, что пьющих белорусов становится меньше

22.10.2019 09:54 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Количество первичных пациентов, ставших на учет с алкогольной зависимостью, с начала года уменьшилось на 6% по сравнению с 2018 годом.

Об этом заявил 21 октября заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает БЕЛТА.

Количество людей, которые находятся на диспансерном учете, также уменьшилось – на 2%. Сегодня в стране на диспансерном учете состоит около 156 тысяч граждан.

«На сегодня ситуация с потреблением алкоголя постепенно улучшается. У нас регистрируется все меньшее количество пациентов, находящихся на диспансерных учетах. За январь-август первичных пациентов почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказал Кралько.

В стране планируется внедрить в практику метод краткосрочного консультирования, когда врачи смогут за 5-10 минут определить, есть ли у человека алкогольная зависимость. Для определения расстройств, связанных с алкоголем, специалисты разработали специальный тест AUDIT. Пациентам будут задавать вопросы, которые помогут выявить раннюю стадию зависимости еще до ее появления.

По мнению координатора программ по общественному здоровью странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентина Русовича, в Беларуси можно добиться и более значительных результатов, если взять на вооружение опыт России. В РФ, например, запрещена ночная продажа алкоголя, на заправках его тоже не продают.

Русович отметил, что в октябре ВОЗ опубликовала доклад о потреблении алкоголя в мире, в том числе отдельно в РФ. Согласно документу, с 2003 по 2016 годы в России потребление сократилось более чем на 40%, а ожидаемая продолжительность жизни существенно увеличилась: до 68 лет у мужчин и до 78 лет у женщин. Для сравнения: в Беларуси ожидаемая продолжительность жизни у мужчин 69 лет, у женщин - 79. «Однако, по оценкам ВОЗ, любая смерть до 70 лет считается преждевременной. Поэтому мужскому населению есть к чему стремиться», - заявил Русович.

Напомним, в 2014-ом, данные ВОЗ вызвали в Беларуси небывалый ажиотаж: тогда нашу страну назвали лидером по употреблению алкоголя в мире. ВОЗ сообщала о том, что Беларусь употребляет 17,5 литров алкоголя в год на одного жителя, старше 15 лет.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество первичных пациентов, ставших на учет с алкогольной зависимостью, с начала года уменьшилось на 6% по сравнению с 2018 годом.
 
Новости дня
Новости общества
 
Утром 22 октября сильный туман накроет Беларусь. Объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика