В Червенском районе горела фабрика валенок

Источник материала: Tut.by

Утром 22 октября спасатели выезжали в Червенский район, где произошел пожар на фабрике по производству валенок. В итоге огнем повреждены станки и готовая продукция, сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС.





В 06.50 от сторожа предприятия поступил звонок, что идет дым из окон «Смиловичской валяльно-войлочной фабрики».

Через пару минут спасатели были на месте, они и выяснили, что пожар начался в цехе по обрезиниванию подошв валенок. Огнем повреждены 12 станков и готовая продукция на общей площади 20 квадратных метров.





На момент возгорания в здании рабочих пока не было (смена начинается в 8 часов утра). Автоматической пожарной сигнализацией производство не оборудовано.

Предполагают, что всему виной короткое замыкание проводки в одном из станков.