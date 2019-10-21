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В Червенском районе горела фабрика валенок
22.10.2019 10:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 22 октября спасатели выезжали в Червенский район, где произошел пожар на фабрике по производству валенок. В итоге огнем повреждены станки и готовая продукция,
В 06.50 от сторожа предприятия поступил звонок, что идет дым из окон «Смиловичской валяльно-войлочной фабрики».
Через пару минут спасатели были на месте, они и выяснили, что пожар начался в цехе по обрезиниванию подошв валенок. Огнем повреждены 12 станков и готовая продукция на общей площади 20 квадратных метров.
На момент возгорания в здании рабочих пока не было (смена начинается в 8 часов утра). Автоматической пожарной сигнализацией производство не оборудовано.
Предполагают, что всему виной короткое замыкание проводки в одном из станков.
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В итоге повреждены станки и готовая продукция.
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