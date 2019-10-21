В Бресте за убийство новорожденной дочери судят студентку из Туркменистана

Источник материала: Tut.by

22 октября в Брестском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 29-летней гражданки Туркменистана Юлдуз Хайдаровой, которая обвиняется в Бресте за убийство новорожденной дочери будут судить гражданку Туркменистана">убийстве дочери.



Обвиняемая

Никто из родственников обвиняемой на суд не приехал. На первом заседании она попросила предоставить ей переводчика с туркменского на русский язык. При этом на этапе следствия она общалась со следователем без посредников.

Юлдуз Хайдарова жила в многодетной семье в одной из деревень Туркменистана. В Беларусь она приехала на учебу. В Бресте закончила университет имени Пушкина, а затем записалась на курсы делового немецкого, получила комнату в общежитии.

17 марта этого года у нее родилась дочка. Ребенок был недоношенным и находился под наблюдением медиков. 10 мая маму и дочь выписали из больницы.

Через некоторое время после выписки в квартиру, где жила Юлдуз, пришла педиатр из поликлиники, чтобы осмотреть младенца. Однако ей никто не открыл дверь. Педиатр позвонила маме по телефону, но та отказалась говорить, где находился ребенок. Тогда врачи обратились в милицию.



Фото сделано во время следственного эксперимента с участием обвиняемой. Фото: Следственный комитет

В результате оперативно-разыскных мероприятий мать нашли. На вопросы та отвечала путано, называя одновременно несколько версий исчезновения дочери. В итоге сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая, а она испугалась ответственности и труп оставила на у реки, но не помнит, где именно. Во время поисков тело ребенка нашли на берегу Мухавца.

Следователи установили, что 10 мая женщина в квартире своего знакомого перекрыла дыхательные пути дочери, в результате чего малышка скончалась. После этого обвиняемая спрятала тело ребенка в яме на берегу реки.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.

TUT.BY следит за процессом.