Во вторник по всей стране ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют слабый ветер, днем – юго-западного направления, 3-8 м/с.
Ночью воздух прогреется до +5…+11 °C, днем – до +14…+22 °C.
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Утром 22 октября сильный туман накроет Беларусь. Объявлен оранжевый уровень опасности
22.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Во вторник по всей стране ожидается преимущественно облачная с прояснениями погода, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют слабый ветер, днем – юго-западного направления, 3-8 м/с.
Ночью воздух прогреется до +5…+11 °C, днем – до +14…+22 °C.
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В Беларуси на 22 октября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана ночью и утром, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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