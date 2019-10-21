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Что такое стресс, каковы причины и факторы его возникновения

22.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Во время стресса организм человека вырабатывает гормон адреналин, который заставляет искать выход. Стресс в небольших количествах нужен всем, так как он заставляет думать, искать выход из проблемы, и в этом случае он имеет положительное значение. Но с другой стороны, если стрессов становится слишком много, организм слабеет, теряет силы, способность решать проблемы и может вызвать серьезные заболевания.

Стрессы можно подразделить:

- положительные и отрицательные – по степени эмоциональной окраски;

- кратковременные и долгосрочные (по продолжительности);

- физиологические и психологические;

   Источниками стресса могут быть внешние источники – переезд на новое место жительства, смена работы, смерть близкого человека, развод, каждодневные неприятности, связанные с денежными проблемами, спорами, семейными отношениями, не высыпанием.

Симптомы стресса и возможные его последствия

Симптомы могут постепенно нарастать или возникать внезапно, в течение нескольких минут. Появляются приступы тревоги, беспокойства, паники, которые обычно длятся недолго, протекают в виде эмоциональных взрывов, сопровождающихся чувством ужаса и такими реакциями организма, как усиленное сердцебиение и потение. Тревожное состояние, как правило, развивается постепенно.

К симптомам также можно отнести мышечное напряжение, усталость, раздражительность, нетерпеливость, бессонницу или расстройство сна, трудности с концентрацией внимания, упадок настроения или, наоборот, перевозбуждение, гнев, нарушение памяти, повышенную утомляемость и т.д.

Стрессы являются главными факторами риска возникновения и обострения многих заболеваний: сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, стенокардия, гипертоническая болезнь), желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), снижения иммунитета.

Способы и принципы преодоления стресса

Каждому из нас присущ свой уровень стресса, который определяется наследственными и другими факторами и свой уровень отношения и реагирования на стресс. Разные люди отвечают на стресс по-разному: одни начинают поглощать немыслимое количество пищи, другие совсем теряют аппетит, одни с трудом засыпают ночью, другие испытывают сонливость даже днем.

К базовым принципам преодоления стресса следует отнести:

- отвлечение от стрессовой ситуации – чтобы отвлечься от стрессовой ситуации, необходимо подумать о чем-нибудь другом, связанном с приятными ощущениями и переживаниями (отдыхом, приятными событиями, личными достижениями);

- активное поведение – не держать в себе нахлынувшие чувства и эмоции, вызвавшие стресс, а выплеснуть наружу накопившуюся энергию путем занятия каким-то делом (помыть полы, почистить посуду и т.д.), а также занятия спортом, волейбол, футбол и т.п.

- умение расслабляться – стресс вызывает общее напряжение и увеличение частоты мозговой активности. Расслабление же, наоборот, снижает их частоту, что приводит к снижению уровня возбуждения центральной нервной системы;

- позитивное мышление – это главный личностный инструмент обеспечения здоровья и благополучия.

   К числу других способов снятия стресса и поддержания психического здоровья можно отнести следующее:

- в любой ситуации следует сохранять оптимизм;

- стремиться к разумной организованности в жизни, работе, быту;

- научиться говорить себе «нет», не брать на себя решение слишком многих проблем, тем более чужих;

- учиться радоваться жизни;

- не быть максималистом;

- не копаться в своем прошлом и тем более не сожалеть о том, что не сделал когда-то или сделал не так;

- соблюдать правильный режим питания, сна и отдыха;

- не злоупотреблять спиртными напитками, воздерживаться от вредных привычек;

- вести здоровый активный образ жизни, занимаясь ежедневно физическими упражнениями и самомассажем головы, шеи, плеч, ступней;

- при необходимости – снизить темп жизни и пересмотреть некоторые жизненные позиции.

Помните! Полностью исключить из жизни стрессовые ситуации невозможно, но можно жить и работать так, чтобы свести их число к минимуму, минимизировать их последствия и тем самым сохранить здоровье на долгие годы.

М.А. ШАЛАЕВА, врач-психотерапевт УЗ «Борисовская больница №2»

 
 
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Термин «стресс» в переводе с английского означает «давление, нажим, напряжение». По своей сути, стресс – это ответная реакция организма человека на...
 
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