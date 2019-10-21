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На площади Победы демонтировали гранитные плиты - и нашли в бутылке шампанского записку из прошлого
22.10.2019 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске при демонтаже гранитных плит на площади Победы нашли послание потомкам. Его оставили строители, которые реконструировали монумент. Фотография послания
Судя по сообщению в соцсетях, послание нашли 21 октября. Предположительно, его оставили работники, реконструировавшие монумент, в 1987 году. Помимо бумаги, там были две монеты: копейки 1985 и 1987 годов выпуска.
Как
— Я его нашел при демонтаже стяжки, — пояснил монтажник. — Заметил в бутылке бумагу и понял, что это письмо из прошлого. Оно было порвано.
Сейчас идет капитальный ремонт площади Победы, который должен завершиться к 9 мая 2020 года. Летом
TUT.BY просит авторов записки отозваться и написать по адресу snezhana@tutby.com.
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В Минске при демонтаже гранитных плит на площади Победы нашли послание потомкам. Его оставили строители, которые реконструировали монумент.
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