На площади Победы демонтировали гранитные плиты - и нашли в бутылке шампанского записку из прошлого

Источник материала: Tut.by

В Минске при демонтаже гранитных плит на площади Победы нашли послание потомкам. Его оставили строители, которые реконструировали монумент. Фотография послания появилась в телеграм-канале «Минск сейчас».



Телеграм-канал «Минск сейчас»

Судя по сообщению в соцсетях, послание нашли 21 октября. Предположительно, его оставили работники, реконструировавшие монумент, в 1987 году. Помимо бумаги, там были две монеты: копейки 1985 и 1987 годов выпуска.

Как выяснили корреспонденты агентства «Минск-Новости», записку и монеты нашел в бутылке от шампанского монтажник строительных конструкций Андрей Спиридович.

— Я его нашел при демонтаже стяжки, — пояснил монтажник. — Заметил в бутылке бумагу и понял, что это письмо из прошлого. Оно было порвано.

Сейчас идет капитальный ремонт площади Победы, который должен завершиться к 9 мая 2020 года. Летом стоял в лесах сам обелиск — его реконструировали.

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