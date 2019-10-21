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Инновационный сквер возле БелГУТа скоро откроют. Посмотрите, что там будет

22.10.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сквер на улице Кирова, расположенный между БелГУТом и Институтом полимеров, вот-вот откроется. Газета «Гомельские ведомости» опубликовала фото ночной подсветки, которую на днях здесь установили.


Фото: «Гомельские ведомости»

Напомним, концепцию сквера предложили студенты БелГУТа, а специалисты «Гомельпроекта» подготовили эскизное решение.

Более 70% средств на его строительство выделили предприятия и организации города, сообщал ранее «Гомельскай праўдзе» глава администрации Центрального района Гомеля Дмитрий Лебедь.

В месте отдыха обещают бесплатный Wi-Fi, скамейки на солнечных батареях. Появится даже «музыкальная» скамейка, оснащенная системой звукового оборудования, подключившись к которой через Bluetooth можно с телефона слушать музыку.

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Теги: Гомель
 
 
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Сквер по улице Кирова, расположенный между БелГУТом и Институтом полимеров, вот-вот откроется.
 
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