В Гродненской области изучат положение детей, которых вернули родителям

Источник материала: Вороновская газета





Соответсвующее решение было принято Комиссией по делам несовершеннолетних облисполкома.

В частности речь идет о том, что еще до конца октября специалисты райисполкомов и администраций Гродно тщательно изучат положение и условия жизни тех несовершеннолетних детей, которых вернули родителям, согласно постановлению комиссии по делам несовершеннолетних, на основании решения суда, в том числе в связи с восстановлением таких родителей в их правах. Решение более чем логичное: важно четко знать, как после возвращения в семью чувствуют себя дети, насколько ответственно к своим обязанностям подходят родители и какая степень контроля или, возможно, поддержки нужна в каждом конкретном случае.

Между тем, еще один момент, на который специалисты намерены обратить пристальное внимание: смена места проживания семей, в которые вернули детей после того, как родители вернулись на путь исправления и следуют своему долгу заботиться и воспитывать детей. В частности, сельсоветы теперь будут информировать местные отделы образования о семьях, проживающих на их территории без регистрации.

И, как добавила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Ницкая, до 1 ноября текущего года в районах и в г. Гродно ответственные специалисты выборочно изучат вопрос качества организации школами, гимназиями и другими учреждениями образования социального патроната детей, возвращенных в семьи.

Все эти меры и действия, за которыми будет установлен принципиальный контроль, должны максимально сосредоточить работу специалистов с семьями, где дети были признаны, нуждающимися в опеке государства, а после исправления ситуации вновь были возвращены родителям. Мера отнюдь не чрезмерная — подобный контроль, за которым стоят детские судьбы, их благополучие и здоровье, сосредоточен прежде всего на главной цели — восстановить семьи в едином целом, и поддержать ошибавшихся родителей в их желании вернуться к верному образу жизни в семье.

К слову, за 2018 год и 9 месяцев 2019-го комиссиями по делам несовершеннолетних области возвращено, исправившимся родителям 445 детей, судами области в отношении 40 детей родители восстановлены в родительских правах.

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