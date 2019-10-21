В пункте пропуска «Каменный лог» у россиянина изъяли драгоценности и антиквариат

Источник материала: Tut.by

21 октября при осмотре машины россиянина, который ехал из Литвы в Беларусь, нашли драгоценности и антиквариат. Об этом сообщает Госпогранкомитет.





Житель Ростова решил не декларировать антикварные кольцо и карманные часы, будильник и столовую утварь. В нарушение правил он выбрал «зеленый коридор», когда ехал через пункт пропуска "Каменный лог".

Предметы были спрятаны в бардачке, дверных нишах, на полках водительской кабины и в багажнике. По предварительной оценке, ложки и будильник выполнены из золота, а кольцо инкрустировано бриллиантом.





Обнаруженные предметы изъяты и переданы сотрудникам региональной таможни на экспертизу и оценку их стоимости.