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В пункте пропуска «Каменный лог» у россиянина изъяли драгоценности и антиквариат
22.10.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 октября при осмотре машины россиянина, который ехал из Литвы в Беларусь, нашли драгоценности и антиквариат. Об этом
Житель Ростова решил не декларировать антикварные кольцо и карманные часы, будильник и столовую утварь. В нарушение правил он выбрал «зеленый коридор», когда ехал через пункт пропуска "Каменный лог".
Предметы были спрятаны в бардачке, дверных нишах, на полках водительской кабины и в багажнике. По предварительной оценке, ложки и будильник выполнены из золота, а кольцо инкрустировано бриллиантом.
Обнаруженные предметы изъяты и переданы сотрудникам региональной таможни на экспертизу и оценку их стоимости.
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Житель Ростова решил не декларировать дорогие предметы, и зря.
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