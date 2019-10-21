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В Минске проходит обкатку электробус формата мини

22.10.2019 12:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более маневренная и компактная версия пассажирского экотранспорта (его длина составляет 9 метров) в первую очередь предназначена для курсирования по небольшим городам. Поэтому линейка мини-электробусов в основном будет поставляться на экспорт. Первыми опробовать удобство и мобильность новых моделей смогут жители Грузии - в начале следующего года восемь мини-электробусов отправятся в Батуми. На одном заряде мини-электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.
 
 
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Более маневренная и компактная версия пассажирского экотранспорта (его длина составляет 9 метров) в первую очередь предназначена для курсирования по небольшим...
 
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