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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске проходит обкатку электробус формата мини Более маневренная и компактная версия пассажирского экотранспорта (его длина составляет 9 метров) в первую очередь предназначена для курсирования по небольшим...

Более маневренная и компактная версия пассажирского экотранспорта (его длина составляет 9 метров) в первую очередь предназначена для курсирования по небольшим городам. Поэтому линейка мини-электробусов в основном будет поставляться на экспорт. Первыми опробовать удобство и мобильность новых моделей смогут жители Грузии - в начале следующего года восемь мини-электробусов отправятся в Батуми. На одном заряде мини-электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.