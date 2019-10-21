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Суд Партизанского района рассматривает уголовное дело о коммерческом шпионаже
22.10.2019 12:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуд Партизанского района Минска в эти минуты рассматривает уголовное дело о коммерческом шпионаже в отношении предприятия "Белтаможсервис". Фигурантам предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерной информации. По данным следствия, должностные лица структуры с помощью вредоносной программы копировали данные, представляющие коммерческую тайну, из базы конкурента в сфере таможенного представительства. Установлено, что программу создал бывший сотрудник Белтаможсервиса.
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Суд Партизанского района Минска в эти минуты рассматривает уголовное дело о коммерческом шпионаже в отношении предприятия "Белтаможсервис". Фигурантам...
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