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В Минске проходит Международная конференция о развитии института госслужбы

22.10.2019 12:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мотивация в системе госуправления, роль цифровизации и организация законодательного процесса. В эти часы в столице проходит международная конференция о развитии института государственной службы. Экспертной площадкой, где собрались без малого полсотни участников из 20 стран, включая Бельгию, Польшу, Румынию, Францию, Казахстан, стала Академия управления при Президенте Беларуси. Мероприятие организовано совместно с Советом Европы и Астанинским хабом в сфере государственной службы. На протяжении двух дней (форум продолжится и завтра) участники обсудят подходы к развитию института госслужбы и обменяются опытом.
 
 
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Мотивация в системе госуправления, роль цифровизации и организация законодательного процесса. В эти часы в столице проходит международная конференция о развитии...
 
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