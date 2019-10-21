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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске проходит Международная конференция о развитии института госслужбы Мотивация в системе госуправления, роль цифровизации и организация законодательного процесса. В эти часы в столице проходит международная конференция о развитии...

Мотивация в системе госуправления, роль цифровизации и организация законодательного процесса. В эти часы в столице проходит международная конференция о развитии института государственной службы. Экспертной площадкой, где собрались без малого полсотни участников из 20 стран, включая Бельгию, Польшу, Румынию, Францию, Казахстан, стала Академия управления при Президенте Беларуси. Мероприятие организовано совместно с Советом Европы и Астанинским хабом в сфере государственной службы. На протяжении двух дней (форум продолжится и завтра) участники обсудят подходы к развитию института госслужбы и обменяются опытом.