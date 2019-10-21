Отборочный этап Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдёт в Шумилинском районе 23 ноября

|№
|Место проведения
(районный центр, город)
|Дата и время проведения
|Форма проведения (культурно-зрелищное мероприятие или кастинг)
|
|г.п.Бешенковичи
ГУК “Бешенковичский районный центр культуры”
|3.11. - 11.00 ч.
|конкурс
|
|г.Браслав
ГУК “Централизованная клубная система Браславского района” Районный Дом культуры
|6.12 – 10.00 ч.
|кастинг
|
|г.Верхнедвинск
ГУК “Районный центр культуры и народного творчества”
|13.12.- 12.00 ч.
|конкурс
|
|Витебский район
ГУК “Витебский районный центр культуры”
Районный Дом культуры аг.Новка
|6.11.- 12.00 ч.
|кастинг
|
|г.Глубокое
ГУК “Глубокская централизованная клубная система” Филиал №1
Городской Дом культуры
|6.11. – 12.00 ч.
|кастинг
|
|г.Городок
ГУК “Городокский городской Дом культуры”
|8.12. – 12.00 ч.
|конкурс
|
|г.Докшицы
Киноконцертный зал «Искра»
|8.11. – 12.00 ч.
|кастинг
|
|г.Дубровно
ГУК “Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района”
Районный Дом культуры
|6.12. – 18.00 ч.
|конкурс
|
|г.Лепель
ГУК “Лепельский районный Дом культуры”
|6-7.12. – 11.00 ч.
|кастинг
|
|г.п.Лиозно
ГУК “Лиозненская централизованная клубная система”
Районный центр культуры
|1.11.– 12.00 ч.
|кастинг
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|г.Миоры
ГУК “Миорская централизованная клубная система”
Районный Дом культуры
|15.11. – 15.00 ч.
|кастинг
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|г.Орша
ГУК “Городской центр культуры «Победа»
|27.11. – 18.00 ч.
|кастинг
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|г.Полоцк
ГУК “Полоцкий городской Дворец культуры”
|16.11. – 12.00 ч.
|кастинг
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|г.Поставы
ГУК “Поставский районный Дом культуры”
|23.11. – 12.00 ч.
|кастинг
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|г.п.Россоны
ГУК “Россонский центр культуры и народного творчества”
|1.12. – 12.00 ч.
|кастинг
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|г.Сенно
ГУК “Сенненский районный центр культуры и народного творчества”
|6.12. – 18.00 ч.
|конкурс
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|г.Толочин
ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества”
|20.12. – 12.00 ч.
|кастинг
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|г.п.Ушачи
ГУК “Ушачский районный центр культуры и народного творчества”
|29.11. – 11.00
|кастинг
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|г.Чашники
ГУК “Чашникский районный центр культуры и народного творчества”
Городской Дом культуры
|6.12. – 12.00 ч.
|кастинг
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|г.п.Шарковщина
ГУК “Шарковщинский районный центр культуры”
|15.12. – 12.00 ч.
|конкурс
|
|г.п.Шумилино
ГУО “Шумилинская детская школа искусств”
Обольский Дом культуры ГУК “Шумилинский районный центр культуры”
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23.11. – 11.00 ч.
23.11. – 11.00 ч.
|кастинг-конкурс
кастинг-конкурс
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|г.Новополоцк
ГУК “Центр культуры г.Новополоцка”
|24.11.- 11.00 ч.
|кастинг
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|г. Витебск
УО “Витебский государственный технологический университет”
|1.12. – 15.00 ч.
|кастинг