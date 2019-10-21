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Отборочный этап Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдёт в Шумилинском районе 23 ноября

22.10.2019 — Новости Общества | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Отборочный этап Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдёт в Шумилинском районе 23 ноябряГрафик проведении подготовительного (регионального)

этапа Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»

по ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 году

Место проведения

(районный центр, город)

 Дата и время проведения Форма проведения (культурно-зрелищное мероприятие или кастинг)
г.п.Бешенковичи

ГУК “Бешенковичский районный центр культуры”

 3.11. - 11.00 ч. конкурс
г.Браслав

ГУК “Централизованная клубная система Браславского района” Районный Дом культуры

 6.12 – 10.00 ч. кастинг
г.Верхнедвинск

ГУК “Районный центр культуры и народного творчества”

 13.12.- 12.00 ч. конкурс
Витебский район

ГУК “Витебский районный центр культуры”

Районный Дом культуры аг.Новка

 6.11.- 12.00 ч. кастинг
г.Глубокое

ГУК “Глубокская централизованная клубная система” Филиал №1

Городской Дом культуры

 6.11. – 12.00 ч. кастинг
г.Городок

ГУК “Городокский городской Дом культуры”

 8.12. – 12.00 ч. конкурс
г.Докшицы

Киноконцертный зал  «Искра»

 8.11. – 12.00 ч. кастинг
г.Дубровно

ГУК “Районный центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Дубровенского района”

Районный Дом культуры

 6.12. – 18.00 ч. конкурс
г.Лепель

ГУК “Лепельский районный Дом культуры”

 6-7.12. – 11.00 ч. кастинг
г.п.Лиозно

ГУК “Лиозненская  централизованная клубная система”

Районный центр культуры

 1.11.– 12.00 ч. кастинг
г.Миоры

ГУК “Миорская  централизованная клубная система”

Районный Дом культуры

 15.11. – 15.00 ч. кастинг
г.Орша

ГУК “Городской центр культуры «Победа»

 27.11. – 18.00 ч. кастинг
г.Полоцк

ГУК “Полоцкий городской Дворец культуры”

 16.11. – 12.00 ч. кастинг
г.Поставы

ГУК “Поставский районный Дом культуры”

 23.11. – 12.00 ч. кастинг
г.п.Россоны

ГУК “Россонский центр культуры и народного творчества”

 1.12. – 12.00 ч. кастинг
г.Сенно

ГУК “Сенненский районный центр культуры и народного творчества”

 6.12. – 18.00 ч. конкурс
г.Толочин

ГУК “Толочинский районный центр культуры и народного творчества”

 20.12. – 12.00 ч. кастинг
г.п.Ушачи

ГУК “Ушачский районный центр культуры и народного творчества”

 29.11. – 11.00 кастинг
г.Чашники

ГУК  “Чашникский районный центр культуры и народного творчества”

Городской Дом культуры

 6.12. – 12.00 ч. кастинг
г.п.Шарковщина

ГУК “Шарковщинский районный центр культуры”

 15.12. – 12.00 ч. конкурс
г.п.Шумилино

ГУО “Шумилинская детская школа искусств”

Обольский Дом культуры  ГУК “Шумилинский районный центр культуры”

23.11. – 11.00 ч.

23.11. – 11.00 ч.

 кастинг-конкурс

кастинг-конкурс
г.Новополоцк

ГУК “Центр культуры  г.Новополоцка”

 24.11.- 11.00 ч. кастинг
г. Витебск

УО “Витебский государственный технологический университет”

 1.12. – 15.00 ч. кастинг

Проведение второго (областного) этапа Национального конкурса будет организовано   7 февраля 2020 года в г. Витебске на базе ГУ ”Центр культуры ”Витебск“, (ул.Маяковского, 1).

 
Теги: Витебск
 
 
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График проведении подготовительного (регионального) этапа Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» по ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ в 2019 году № Место проведения...
 
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