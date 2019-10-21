ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области после убийства девочки отцом изучат, как живут дети, которых ранее вернули в семьи

22.10.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области специалисты изучат положение детей, которых вернули родителям - чтобы знать, как после возвращения в семью чувствуют себя дети, насколько ответственно к своим обязанностям подходят родители и какая степень контроля или, возможно, поддержки нужна в каждом конкретном случае, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Еще один момент, на который специалисты обратят внимание: смена места проживания семей, в которые вернули детей. В частности, сельсоветы теперь будут информировать местные отделы образования о семьях, проживающих на их территории без регистрации.

До 1 ноября в районах и в Гродно ответственные специалисты выборочно изучат вопрос качества организации школами, гимназиями и другими учреждениями образования социального патроната детей, возвращенных в семьи, сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Ницкая.

Все эти меры и действия должны максимально сосредоточить работу специалистов с семьями, где дети были признаны, нуждающимися в опеке государства, а после исправления ситуации вновь были возвращены родителям.

Напомним, в Кореличском районе 18 октября 25-летний мужчина избил свою четырехлетнюю дочь. Через два дня девочка умерла в больнице. Ребенок вместе с трехлетней сестрой находился на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении, ссенью 2018 года их вернули папе - мама лишена родительских прав. Минувшим летом семья переехала из Слонимского района в Кореличский.

За 2018 год и 9 месяцев 2019-го комиссиями по делам несовершеннолетних области возвращено, исправившимся родителям 445 детей, судами области в отношении 40 детей родители восстановлены в родительских правах.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненской области специалисты изучат положение детей, которых вернули родителям - чтобы знать, как после возвращения в семью чувствуют себя дети, насколько...
 
Новости дня
Новости общества
 
Отборочный этап Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдёт в Шумилинском районе 23 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика