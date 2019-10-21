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В Гродненской области после убийства девочки отцом изучат, как живут дети, которых ранее вернули в семьи
22.10.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области специалисты изучат положение детей, которых вернули родителям - чтобы знать, как после возвращения в семью чувствуют себя дети, насколько ответственно к своим обязанностям подходят родители и какая степень контроля или, возможно, поддержки нужна в каждом конкретном случае,
Еще один момент, на который специалисты обратят внимание: смена места проживания семей, в которые вернули детей. В частности, сельсоветы теперь будут информировать местные отделы образования о семьях, проживающих на их территории без регистрации.
До 1 ноября в районах и в Гродно ответственные специалисты выборочно изучат вопрос качества организации школами, гимназиями и другими учреждениями образования социального патроната детей, возвращенных в семьи, сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Ницкая.
Все эти меры и действия должны максимально сосредоточить работу специалистов с семьями, где дети были признаны, нуждающимися в опеке государства, а после исправления ситуации вновь были возвращены родителям.
Напомним, в Кореличском районе 18 октября 25-летний
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В Гродненской области после убийства девочки отцом изучат, как живут дети, которых ранее вернули в семьи
В Гродненской области специалисты изучат положение детей, которых вернули родителям - чтобы знать, как после возвращения в семью чувствуют себя дети, насколько...
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