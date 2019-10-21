В Гродненской области после убийства девочки отцом изучат, как живут дети, которых ранее вернули в семьи

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области специалисты изучат положение детей, которых вернули родителям - чтобы знать, как после возвращения в семью чувствуют себя дети, насколько ответственно к своим обязанностям подходят родители и какая степень контроля или, возможно, поддержки нужна в каждом конкретном случае, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Еще один момент, на который специалисты обратят внимание: смена места проживания семей, в которые вернули детей. В частности, сельсоветы теперь будут информировать местные отделы образования о семьях, проживающих на их территории без регистрации.

До 1 ноября в районах и в Гродно ответственные специалисты выборочно изучат вопрос качества организации школами, гимназиями и другими учреждениями образования социального патроната детей, возвращенных в семьи, сообщила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Людмила Ницкая.

Все эти меры и действия должны максимально сосредоточить работу специалистов с семьями, где дети были признаны, нуждающимися в опеке государства, а после исправления ситуации вновь были возвращены родителям.

Напомним, в Кореличском районе 18 октября 25-летний мужчина избил свою четырехлетнюю дочь. Через два дня девочка умерла в больнице. Ребенок вместе с трехлетней сестрой находился на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении, ссенью 2018 года их вернули папе - мама лишена родительских прав. Минувшим летом семья переехала из Слонимского района в Кореличский.

За 2018 год и 9 месяцев 2019-го комиссиями по делам несовершеннолетних области возвращено, исправившимся родителям 445 детей, судами области в отношении 40 детей родители восстановлены в родительских правах.