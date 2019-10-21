«Если б я был мэром». Сергей считает, что мэру нужно идти в соцсети и отклоняться от маршрута «дом - работа»

Источник материала: Tut.by

Автор следующего письма на конкурс «Если б я был мэром» (прием работ, кстати, уже закончен) говорит, что вырос не в Могилеве. При этом Сергей считает наш город своим вторым домом и видит, что можно и нужно изменить.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В первую очередь — это общение руководства города с его жителями. В настоящее время это выглядит как типичное общение чиновников с населением «пишите официальное обращение — мы вам официально ответим в соответствии с законом в установленный законом срок». Хотелось бы видеть реальную связь — пусть даже сначала не самого мэра, а его заместителя с жителями Могилева.

Хороший тому пример подавал в свое время бывший заместитель председателя Могилевского облисполкома, сейчас заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич, который установил обратную связь с населением через Твиттер. Хочется чего-то такого и от нынешнего руководства города: чтобы оно спрашивало мнение реальных горожан по каким-то вопросам благоустройства, а не только мнение исполкомовских советов, комиссий и им подобных формирований.

Открытость и современные технологии — вот must have для руководителя будущего, а не нафталинового прошлого. Это главный показатель работы руководства города, который заметят не вышестоящие чиновники, а непосредственно жители города. При этом я не призываю ориентироваться в этом на соседние города и страны, а быть в этом плане первым, новатором, поскольку страшного ничего нет.

Не нужно закрывать глаза на общественный резонанс, который происходит в городе при решении каких-то важных вопросов. Иногда городские власти что-то решают без обсуждения с горожанами, а сделанное с благими намерениями попадает в раздел мемов.

Ярчайший пример — арка на въезде в Могилев. Кто-то захотел, всех обязали скинуться, построили, а зачем — никто не знает. Шутки про это давно разлетелись по городским пабликам, чатам и всплывают каждый раз, когда про арку спрашивает любой приезжающий. Ни от одного жителя я не услышал одобрения данной конструкции.

Второй пример — лаги на площади Славы. Никто не может внятно объяснить гостям города, зачем там так много флагов, чьи они и что означают.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Неэффективное использование пространства в городе. Площадка за драмтеатром, на которой до ее реконструкции стояли автомобили, сейчас замощена тротуарной плиткой и установлены знаки «Пешеходная зона». За все время после реконструкции я не видел на этом участке пешеходной зоны НИ ОДНОГО пешехода.

Если решение о возврате стоянки на это место не обсуждается, то, возможно, куда полезнее было бы отдать эту площадку для ремесленников, арт-объектов, установить на ней скамейки, «обжить» ее киосками с сувенирной продукцией — этот список можно продолжать бесконечно. Пока же это огромный пустырь в самом центре Могилева, который все обходят стороной, а приезжие недоумевают, зачем это нужно.

Скамеек в принципе катастрофически не хватает на пеших маршрутах. Поверьте, если они будут стоять по всей улице Ленинской, они будут заняты, сколько бы вы их ни поставили. В парках и скверах скамьи просто нужно ставить через каждые 5 метров — и они все будут заняты.

В Могилеве очень большая проблема с грубой и бездумной обрезкой деревьев. После нее деревья либо умирают, либо выглядят уродливо. Деревья также либо не поливают, либо поливают очень мало, поскольку к августу половина деревьев уже стоит с опаленной солнцем листвой рыжего цвета. За молодыми саженцами плохо ухаживают, многие из них не приживаются и просто высыхают. На месте спиленных деревьев не высаживают новые, а компенсационные посадки непонятно кому компенсируют вырубленные в центре деревья.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Могилев очень отстает от всех областных городов по развитию велосипедной инфраструктуры. Чего стоят остановочные пункты, стоящие на велосипедных маршрутах! Специально не обзывал их велодорожками, потому что городские архитекторы тоже специально не устанавливают такие знаки. Иначе пришлось бы признать, что остановочный пункт стоит на велосипедной дорожке, а если знака нет, то и остановка правильно установлена.

Вообще стоило бы установить знаки приоритета для велосипедистов там, где проходят хотя бы официальные велодорожки. Пример — велодорожка на улицах Якубовского и Минское шоссе по стороне жилой застройки. Если велосипедисту ехать по всем правилам на стороне Печерского лесопарка и «Парк Сити», то он должен спешиться 7 раз на отрезке от улицы Космонавтов до улицы Бялыницкого-Бирули, и 9 раз — на дальнейшем отрезке до поворота на деревню Городщина. Это не говоря уже о передвижении просто по городу по дорогам, параллельным улицы Ленинской. Решение о запрете движения велосипедов по которой весьма странное.

И пожалуйста, объясните строителям дорог, что заниженный бордюр для съезда велосипедов и колясок — это не 10 сантиметров над уровнем дорожного полотна, а в уровень с дорожным полотном.

Дороги — настолько больная тема, что даже говорить о них не нужно. Просто при планировании их ремонта чиновникам нужно отклониться от маршрута дом — работа — магазин. Может, тогда они правильно определят участки дорог, остро нуждающихся в ремонте.

Я думаю, что мэр, решивший половину из обозначенных проблем, надолго войдет в память жителей Могилева как хороший мэр.

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — тут .