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Своя экзотика. На Гродненщине выращивают ягоды годжи

22.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В филиале «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат» уже несколько лет вполне успешно выращивают голубику. Теперь в качестве эксперимента тут посадили экзотическую для наших широт тибетскую ягоду годжи. Ее намерены экспортировать в Польшу — ныне около 200 килограммов, сообщает sb.by.

Своя экзотика. На Гродненщине выращивают ягоды годжи

В прошлом году здесь посадили 0,4 гектара годжи. Со временем посадочную площадь расширят до гектара. Саженцы болгарской селекции приобрели в Польше. Предприятие из Кракова готово закупать ягоду в замороженном виде. Там ее будут сушить и отправлять в аптеки.

Агроном филиала Вячеслав Таболин поясняет «СГ», что желание заняться выращиванием этой культуры возникло после того, как побывали на плантации в польском Кракове. Привлекает неплохая цена на ягоду — от пяти долларов за килограмм в сыром виде и семи — в замороженном. Подкупает также, что она неприхотливая, не боится болезней и заморозков. Правда, трудоемкая — уход за ней проводится в ручном режиме. Цветет растение летом, когда заморозков не бывает. Это исключает потерю урожая из-за погодных условий. Созревает постепенно. Поэтому сбор может затянуться на несколько месяцев — с конца августа и до прихода устойчивых морозов.

В Беларуси пока еще никто подобным экспериментом не занимался. Теперь идет процесс регистрации годжи в нашей стране и внесение ее в соответствующий реестр.

Источник: sb.by

 
 
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В филиале «Поречанка» ОАО «Гродненский мясокомбинат» уже несколько лет вполне успешно выращивают голубику. Теперь в качестве эксперимента тут посадили...
 
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