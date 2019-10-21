К зиме готовы! Итоги заготовки ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения (инфографика)

Белкоопсоюз продолжает заготовку ягод, грибов, картофеля и плодоовощной продукции у населения.
За 9 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br258 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br157 млн).
По состоянию на 11 октября закуплено:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белкоопсоюз продолжает заготовку ягод, грибов, картофеля и плодоовощной продукции у населения. За 9 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации...