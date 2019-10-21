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К зиме готовы! Итоги заготовки ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения (инфографика)

22.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

К зиме готовы! Итоги заготовки ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения (инфографика)

Белкоопсоюз продолжает заготовку ягод, грибов, картофеля и плодоовощной продукции у населения.

За 9 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br258 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br157 млн).

По состоянию на 11 октября закуплено:

 
 
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Белкоопсоюз продолжает заготовку ягод, грибов, картофеля и плодоовощной продукции у населения. За 9 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации...
 
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