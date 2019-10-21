Во время онлайн-конференции специалисты ответили на поступившие вопросы о подготовке и переподготовке безработных

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси проводится планомерная работа в плане развития и поддержки высокой мотивации безработных граждан к активному поиску работы. Представители Министерства труда и социальной защиты, Мингорисполкома ответили на поступившие в ходе онлайн-конференции вопросы. Белорусов интересует, например, можно ли не состоящему на учете в службе занятости безработному или пенсионеру пройти переобучение для дальнейшего трудоустройства, как получить профессию молодой маме и куда обращаться, чтобы пройти переквалификацию или переподготовку и какие самые востребованные профессии Беларуси.

Участники онлайн-конференции:

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси;

начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси;

Алена Докукина, заместитель начальника управления политики занятости — начальник отдела рынка труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси;

заместитель начальника управления политики занятости — начальник отдела рынка труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси;

Олег Лисейчиков, ректор ГУО «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»;

ректор ГУО «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»;

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета – начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Корр. БЕЛТА:

Каков уровень безработицы на данный момент в Беларуси в целом и в регионах?

Токун Олег: Уровень зарегистрированной безработицы сегодня в стране невысокий — на конец сентября было 0,3%. На 1 октября на учете в качестве безработных в Беларуси состояло чуть более 11 тыс. граждан. Среди регионов выделяется Минск — здесь безработица составила 0,1% (в столице всегда очень высокий спрос на рабочую силу). По областям было — 0,3-0,4%. При этом в стране стабильно высокий спрос на рабочую силу: во втором полугодии текущего года мы имеем около 90 тыс. вакантных мест.

Корр. БЕЛТА:

Какова ситуация с безработицей в Минске?

Кудевич Татьяна: В Минске сложились достаточно хорошие условия для трудоустройства: ежемесячно наниматели формируют более 20 тыс. вакансий. Из них 65% — это вакансии по рабочим профессиям, еще около 3% — вакансии неквалифицированного труда. Представлены практически все сферы деятельности. Также в городе еженедельно проводятся мини-ярмарки вакансий, которые являются уже традиционными площадками для встреч нанимателей и соискателей. На этих мероприятиях наниматели могут восполнить кадровую потребность, а соискатели — получить максимум информации о возможностях трудоустройства.

Людмила из Любани:

Хочу пойти учиться. Интересует, сколько же займет по времени профессиональное обучение? В каком формате организована учеба?

Докукина Алена: В целом обучение безработных может длиться до года. Но мы понимаем, что нужно гораздо быстрее вернуть безработного на рынок труда. Чем оперативнее это произойдет, тем больше шансов, что он трудоустроится и найдет себя. Максимально стараемся ускорить процесс — обучение не занимает в среднем более трех месяцев. Такой же период соблюден и при трудоустройстве безработного — не более трех месяцев. В среднем оплата за обучение не превышает Br500 в среднем на одного безработного. Учитываются индивидуальные особенности и территориальный разрез: кто нужен. Основной акцент — на потребности нанимателя. А ориентир – не просто обучение безработных, а обучение под заказ. Это гарантирует 100-процентное трудоустройство. Лисейчиков Олег: По отдельным профессиям рабочих и служащих сроки подготовки не превышают трех месяцев. При переподготовке специалистов на базе высшего образования, когда отбираются люди под ту или иную группу специальностей, образовательный процесс длится от семи до 10 месяцев — это очная форма обучения. Традиционно ежегодно у нас от двух до трех групп обучаются специалистов по образовательным программам переподготовки. Наиболее распространенные специальности программистов, экономистов, бухгалтеров и специалистов по логистике.

Алексей Антонович:

Если я пойду учиться, засчитают ли мне этот период в общий трудовой стаж?

Токун Олег: Конечно, период обучения засчитывается в общеустановленном порядке в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении в общий трудовой стаж.

Виктор Иванович, Брест:

Думаю поменять работу, но кажется, что специалистов достаточно в каждой сфере. Может, есть какие-то рабочие специальности, где наблюдается нехватка кадров?

Докукина Алена: На текущий момент спросом пользуются швеи, продавцы, повара, трактористы. В сельской местности также востребованы каменщики, животноводы и электрогазосварщики. При этом рынок труда и востребованные профессии немного разнятся в зависимости от областей. Например, в Брестской области востребована уникальная для страны профессия — грибовод по искусственному выращиванию грибов. В Гомельской и Гродненской областях больше всего нужны каменщики, в Гродненской — машинисты котельной, в Могилевской — электрогазосварщики, в Минске — слесари механосборочных работ.

Ольга, Гродно:

Есть ли возможность у граждан, не состоящих на учете в службе занятости, но желающих найти работу или сменить ее, пройти переобучение? Куда им обращаться?

Токун Олег: В соответствии с законодательством о занятости населения право на прохождение подготовки, переподготовки или повышение квалификации имеют зарегистрированные безработные, т.е. состоящие на учете. Есть еще одна категория — это граждане, которые осуществляли уход за ребенком в возрасте до 3 лет в период осуществления этого ухода. Они не могут быть зарегистрированы в качестве безработных, но имеют право пройти переподготовку на тех же условиях, что и безработные. Остальным категориям граждан мы сможем помочь, оказывая консультационные услуги, если они не хотят регистрироваться безработными, и информационные.

Игорь Владимирович, Минск:

Я пенсионер. Работал строителем, но сейчас уже тяжело выполнять такую работу. Можно ли мне пройти переобучение в службе занятости для дальнейшего трудоустройства?

Токун Олег: Вопрос заключается в том, кого мы имеем виду, когда говорим о пенсионерах. Если человеку назначена пенсия и он ее получает, то в этом случае гражданин не может зарегистрироваться в качестве безработного и не имеет права на переобучение. Если мы говорим о людях, которые достигли пенсионного возраста, но не получают пенсию, то можем их зарегистрировать безработными и направить на курсы. Хочу сказать, что в последнее время граждане старших возрастов все более интенсивно выражают желание получить новую профессию. Лисейчиков Олег: Бывает, что в группах, которые формируются по направлению органов соцзащиты для получения профессии либо специальности, люди обучаются в частном порядке на коммерческой основе. Как правило, таких людей в группах насчитывается до трех человек, обучаются в том числе и пенсионеры. Кстати, мы проводили исследование в 2016-2017 годах в группах по обучению предпринимательской деятельности. Так вот, доля обучающихся старше 45 лет составила 26%. Как показывает практика и исследования зарубежных ученых, именно эта категория и удерживается на рынке труда в части организации собственного дела.

Маргарита, Минск:

Образование получить мне не удалось, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Когда ребенок пойдет в детский сад, планирую получить профессию и трудоустроиться. Подскажите, в каких случаях можно рассчитывать на обучение?

Кудевич Татьяна: В первую очередь пройти обучение могут те, у кого нет профессии и специальности. Направляем на подготовку и тех, кто утратил профессиональные навыки, тех, кто по каким-то причинам не имеет рекомендаций к трудоустройству по тем профессиям, которые у него есть. Также могут обучиться граждане, чья профессия не востребована на рынке труда. Мы смотрим на возможности человека, опыт работы, далее направляем на профконсультацию и обучение. Кстати, делаем акцент на женщинах, которые ухаживают за детьми до 3 лет: многие из них не имеют ни профессии, ни специальности. Потому что человек должен быть конкурентоспособным на рынке труда, обладать профессиональными навыками и иметь востребованную профессию.

Оксана Викторовна, Минск:

Куда нужно обращаться, чтобы пройти переквалификацию или переподготовку?

Токун Олег: Прежде всего, гражданин должен обратиться в службу занятости по месту своего постоянного жительства. Там он может рассчитывать на консультацию, какие профессии востребованы в той местности, где он проживает, а также получить информацию, какие курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации возможно пройти в ближайшее время. Можно не приходить в службу занятости, а воспользоваться информационными ресурсами на нашем портале государственной службы занятости либо на страничке конкретной службы занятости по месту жительства. Кудевич Татьяна: У нас в Минске граждане могут обратиться в управление занятости населения. Мы составили барометр профессий, развивая международный проект совместно со шведской службой занятости. Мы ориентируем граждан на востребованные профессии и специальности, по которым необходимо обучаться. На сайте комитета размещен перечень профессий и специальностей, по которым мы проводим обучение: их более 30. По 13 профессиям и специальностям у нас безработные уже прошли обучение. Каждый второй безработный обучался с гарантированным трудоустройством.

Корр. БЕЛТА:

Кто имеет право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации?

Токун Олег: В первую очередь мы предлагаем получить профессию тем, у кого ее нет (это молодежь, люди с ограниченными возможностями (инвалиды)), а также тем, кто осуществлял уход за ребенком в возрасте до трех лет, чтобы восстановиться на рынке труда. Это основные категории граждан, которым мы отдаем приоритет. Примерно половина из тех, кто проходит обучение, — молодежь в возрасте до 30 лет.

Вероника Хвалько, Минск:

Где проходит обучение безработных? Кто платит за обучение?

Токун Олег: Если принято решение о том, что безработный нуждается в профобучении, ему предложат варианты организаций, где он сможет получить востребованную в своем регионе профессию. У каждого территориального центра социального обслуживания населения есть договор с учреждениями образования и другими организациями, которые имеют право осуществлять образовательную деятельность. Обучение проходит на базе этих организаций. Платит за обучение местный центр соцобслуживания. В период обучения безработному выплачивается стипендия, могут быть компенсированы затраты на проезд и проживание, если обучение проходит не по месту жительства.

Надежда, Витебск:

Не смогла отыскать полную информацию, где же проходит обучение? В каких городах, центрах, учреждениях?

Токун Олег: Как правило, сегодня обучение проводится по месту жительства гражданина — в райцентре, городе. Хотя есть, конечно, случаи, когда обучение может проходить и не по месту жительства. Например, сейчас в Орше набрана группа для обучения специальности «слесарь подвижного состава», а занятия проходят в Гомеле, где есть учебное заведение по подготовке таких специалистов. В целом же проводится процедура государственной закупки: объявляется конкурс, выбирается тот, кто предложил наиболее приемлемые условия обучения, цену и учебную базу, после чего заключается договор между учреждением образования и территориальной службой занятости. Сейчас мы ориентируем все наши территориальные органы на то, чтобы мы не просто обучали безработных. Начиная обучение, граждане должны знать, куда пойдут работать. В настоящее время ситуация по стране такая, что чуть больше 60% тех, кто проходит обучение, осуществляют это по заказу нанимателя и знают, куда они пойдут работать. Например, в Минске по такой схеме обучают машинистов электропоезда по договору с метрополитеном, в Могилеве и Бресте — водителей троллейбусов. Распространена практика подготовки продавцов под заказ нанимателя, операторов почтовой связи, поваров, машинистов котельной — спектр профессий широкий. В дальнейшем будем стремиться к 100% обучению по заявкам нанимателей.

Елена Антоновна, Минск:

Как обычно устраивают на работу тех, кто прошел переподготовку. Могут ли мне гарантировать трудоустройство?

Токун Олег: В настоящее время ситуация по стране такая, что чуть больше 60% тех, кто проходит обучение, осуществляют это по заказу нанимателя и знают, куда они пойдут работать. Остальные 40% безработных имеют право обратиться после прохождения обучения снова к нам в службу занятости. Как показывает практика, почти 90% из них достаточно быстро трудоустраиваются по полученной специальности.

Корр. БЕЛТА:

Сколько белорусов и минчан прошли переподготовку и нашли рабочие места?

Докукина Алена: Если приводить последние цифры по стране, то за январь-сентябрь более 4 тыс. безработных были направлены на обучение. Эта цифра составляет 5% от всех нуждающихся в трудоустройстве и направленных на обучение. Как мы уже говорили, ориентир делается на переобучении под заказ нанимателя. Говорить о массовом спросе на переобучение не приходится, потому что это прежде всего желание гражданина найти работу. И нужно понимать, что некоторые хотят быстрее трудоустроиться, а не проходить подготовку и переподготовку. Служба занятости оказывает максимальное содействие: если есть подходящая вакансия, то безработного направляют на собеседование для трудоустройства, если вакансии нет — на обучение и переподготовку.

По информации БелТА

P.S. По вопросам переобучения и трудоустройства жители Пинского района могут обращаться в отдел занятости Управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома по адресу: г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб. 18. Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.

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