Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Работниками Пинского ГРОЧС проведен мониторинг ГУО «Гимназия №3 им. В.З.Коржа г. Пинска», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Революционная, д. 2. В ходе проведения мониторинга выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», вручены директору ГУО «Гимназия №3 им. В.З.Коржа г. Пинска» рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты обслуживающей организации ООО «ЮрЛайнПлюс» на объекте ГУО «Гимназия №3 им. В.З.Коржа г. Пинска», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Революционная, д. 2. Нарушений не выявлено.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В.Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС на основании решения №127 от 20.09.2019 года, проведен мониторинг здания общежития ф-ла ЖКК ОАО «Стройтрест № 2», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Советская, д. 25. УНП 200182552. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору ф-ла ЖКК ОАО «Стройтрест № 2» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты обслуживающей организации ф-ла СУ 138 ОАО «Стройтрест №2» в общежитии ф-ла ЖКК ОАО «Стройтрест №2», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Советская, д. 25. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору ф-ла СУ 138 ОАО «Стройтрест №2» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В.Брашевец

Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, в период с 29.07.2019 по 09.08.2019 года проведен мониторинг СУП «Пинскдрев-агро», расположенного по адресу: Пинский район, д. Бобрик, ул. Чапаева, д. 10. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результатам мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», заместителю директора СУП «Пинскдрев-агро» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В.Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС на основании решения №132 от 30.09.2019 года, проведен мониторинг обеспечения пожарной безопасности в месте, планируемом для размещения избирательного участка №54 в здании Ставокского сельского Дома культуры, юридический адрес предприятия: Пинский р-н, д. Ставок, ул. Советская, д. 4А. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», исполняющему обязанности директора Ставокского сельского Дома культуры Ковалевичу Владимиру Владимировичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты в здании Ставокского сельского Дома культуры обслуживающей организации ООО «Юрлайнплюс». Нарушений не выявлено.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад № 6 г. Пинска», ГУО «Ясли-сад № 17 г. Пинска», ГУО «Средняя школа № 7 г. Пинска», ГУО «Средняя школа № 17 г. Пинска». В ходе проведения мониторингов выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. По результатам проведенных мониторингов вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты обслуживающей организации ООО «Защитаспецсервис» на объекте УЗ «Пинская детская больница», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Ильина, д. 6. Нарушений не выявлено. В соответствии с решением о проведении мониторинга проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты обслуживающей организации ООО «Ювитал» на объекте ЧСУП «Свитман», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Степная, д. 9. Нарушений не выявлено.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

Проведены первичные и повторные мониторинги УО «Пинский государственный медицинский колледж», филиала учреждения образования «Брестский государственный технический университет» Пинский индустриально-педагогический колледж, ГУО «Гимназия № 2», а также организаций, осуществляющих техническое обслуживание систем пожарной автоматики, таких, как ООО «Юрлайн плюс», ООО «Ювитал», ООО «ПинскПожТорг». В ходе проведения мониторингов выявлялись нарушения законодательства о пожарной безопасности. В адрес руководителей объектов направлены рекомендации.

В ходе проведения мониторинга СУП «Кончицы-АГРО» также выявлены нарушения, устранение которых находится на контроле.

В ходе проведения выборочных проверок, Пинским ГРОЧС организовано проведение мониторингов субъектов, осуществляющих обслуживание на соответствующих территориях пожарной автоматики. При проведении проверки филиала «Управления производственно-технологической комплектации» Открытого акционерного общества «Строительный трест № 2» проведен мониторинг ОАО «Спецавтоматика», нарушения выявленные в ходе которого устранены в трехдневный срок.

Мониторинг структурных подразделений ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» показал высокий уровень обеспечения пожарной безопасности, так на объектах ПУП «Фабрика матрацев», ТУП «Пинскдрев Автопарк» создан комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты. На предприятии налажен ведомственный контроль за обеспечением пожарной безопасности в структурных подразделениях, в должностных инструкциях работников общества предусмотрены обязанности по обеспечению пожарной безопасности, приказами назначены лица, ответственные за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта; разработаны и своевременно обновляются инструкции по пожарной безопасности; на предприятии создана и функционирует система обучения работников мерам пожарной безопасности (своевременно проводятся противопожарные инструктажи, организована работа по проведению обучения по программе пожарно-технического минимума с оформлением соответствующих документов, осуществляется контроль знаний), приказами по предприятию создана ДПД, и налажена их работа в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. № 571 «Об утверждении положений о внештатных пожарных формированиях и смотрах противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах». Распределены среди работников предприятия обязанности на случай возникновения пожара, загорания. Также приказами по предприятию и отдельным структурным подразделениям (фабрикам, службам) созданы постоянно действующие пожарно-технические комиссии, разработаны и утверждены графики работы ПТК. Работа ПТК налажена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. № 571 «Об утверждении положений о внештатных пожарных формированиях и смотрах противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах»; на предприятии имеются в наличии стенды с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также уголки по пожарной безопасности, проводится своевременное их обновление; организована работа по проверке наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, испытаний пожарных лестниц, ограждений на кровлях зданий, предусматривается выделение необходимых средств на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При проведении мониторинга гостиницы «Припять», расположенной по адресу г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 31 нарушений законодательства о пожарной безопасности не выявлено. В ходе проведения мероприятий профилактического и предупредительного характера с работниками проведены беседы направленные на повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения.

Главный специалист ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Шкабара

Работниками Пинского ГРОЧС на основании решения №131 от 30.09.2019 года, проведен мониторинг обеспечения пожарной безопасности в месте, планируемом для размещения избирательного участка № 20 в административном здании ф-ла «Межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника», юридический адрес организации: г. Пинск, ул. Советская, д. 42. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», заведующему филиала «Межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника» Кохановичу Сергею Владимировичу вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты в административном здании ф-ла «Межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная поликлиника» обслуживающей организации ЧПТУП «Пинский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО». Нарушений не выявлено.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС на основании решения №68 от 29.05.2019 года, проведен мониторинг зданий ООО «Пинэкспорт», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. ИПД, д. 61Д. УНП 291529007. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. По результату проведенного мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору ООО «Пинэкспорт» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС в соответствии с решением начальника Пинского ГРОЧС проведен повторный мониторинг УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей». В ходе повторного мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №54 от 10.06.2019 года выполнены в полном объеме.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС в соответствии с решением начальника Пинского ГРОЧС проведен повторный мониторинг ГУСО «ЦКРОиР Пинского района». В ходе повторного мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №61/34 выполнены в полном объеме.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС в соответствии с решением начальника Пинского ГРОЧС проведен повторный мониторинг УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж машиностроения». В ходе повторного мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №53 от 10.06.2019 года выполнены в полном объеме.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №110 от 29.08.2019 года, проведен повторный мониторинг зданий ООО «Пинэкспорт», расположенного по адресу: г. Пинск, ул. ИПД, д. 61Д. УНП 291529007. В ходе проведения повторного мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №68 от 02.07.2019 года выполнены за исключением п.1 (здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются не в соответствии с настоящими требованиями, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них) срок выполнения п.1 по рекомендациям №68 до 01.11.2019 года.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

Работниками Пинского ГРОЧС в соответствии с решением №95 от 12.08.2019 года «О проведении повторного мониторинга», проведен повторный мониторинг ГУО «Гимназия №3 г. Пинска». В ходе повторного мониторинга установлено, что ранее выданные рекомендации №62/11 от 06.06.2019 года выполнены в полном объеме.

Инспектор Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец