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«"Циркач" - это оскорбление». Артисты цирка об изнанке профессии и стереотипах

22.10.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 декабря. Хабаровск. Минус 30. Диалог в травмпункте. «Что случилось? — Меня укусил крокодил». Думаете, выдумка? Нет, правда. Такое может случиться, если ты дрессировщик. Цирк был и остается одним из самых ярких впечатлений детства. Артисты после представления садятся в троллейбус и едут домой ужинать и проверять уроки у детей? Нет, этого не может быть!

Мы пригласили в студию воздушную гимнастку, дрессировщика и клоунов и поговорили с ними о стереотипах об их работе, забавных ситуациях во время выступлений (и не только), об обратной стороне работы и, конечно, о цирке.

 
 
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