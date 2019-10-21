|
«"Циркач" - это оскорбление». Артисты цирка об изнанке профессии и стереотипах
22.10.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 декабря. Хабаровск. Минус 30. Диалог в травмпункте. «Что случилось? — Меня укусил крокодил». Думаете, выдумка? Нет, правда. Такое может случиться, если ты дрессировщик. Цирк был и остается одним из самых ярких впечатлений детства. Артисты после представления садятся в троллейбус и едут домой ужинать и проверять уроки у детей? Нет, этого не может быть!
Мы пригласили в студию воздушную гимнастку, дрессировщика и клоунов и поговорили с ними о стереотипах об их работе, забавных ситуациях во время выступлений (и не только), об обратной стороне работы и, конечно, о цирке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ни один нормальный дрессировщик не будет мучить свое животное».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)