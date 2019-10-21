Определены победители областной творческой акции КВН «Осенний марафон»

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Организаторами ежегодного мероприятия являются главное управление по образованию, управление внутренних дел, комиссия по делам несовершеннолетних Минского облисполкома. Творческая акция нацелена на приобщение к движению КВН подростков, попавших в трудные жизненные ситуации, формирование у молодежи правовой культуры, навыков безопасного и ответственного поведения посредством игры.

В этом году в финале творческой акции КВН «Осенний марафон» приняли участие команды: «Не зарекайся» из Березинского аграрно-технического профессионального лицея; «Вира» из Борисовского государственного строительного профессионального лицея; «Первоцвет» из Воложинского сельскохозяйственного профессионального лицея; «Молодежь 21 века» из Клецкого сельскохозяйственного профессионального лицея, «ЛицеДЗЕисты» из Областного аграрно-технического профессионального лицея, «ТИВ» из Червенского профессионального строительного лицея.

С напутственными словами к участникам акции обратились члены жюри, которые отметили важность такого рода мероприятий для формирования у молодежи правосознания, навыков законопослушного поведения и пожелали всем ребятам успехов в игре.

Команды соревновались в четырех конкурсных номинациях: «Визитная карточка», «Биатлон», «Конкурс одной песни» и «Домашнее задание».

Доброжелательная атмосфера, сплоченность команд, оптимизм участников, дух соперничества и хорошее настроение стали главными атрибутами финальной игры. Команды показали яркие и содержательные выступления. Горячую поддержку оказывали болельщики – учащиеся и педагоги учреждений профессионально-технического образования Минской области.

По итогам всех конкурсных испытаний финального этапа областной творческой акции КВН «Осенний марафон» среди команд учащихся учреждений профессионально-технического образования диплом 1 степени и кубок победителя КВН «Осенний марафон» достались команде «ЛицеДЗЕисты» ГУО «Областной аграрно-технический профессиональный лицей».

Дипломом 2 степени награждена команда «Первоцвет» ГУО «Воложинский сельскохозяйственный профессиональный лицей».

Дипломом 3 степени отмечена команда команда «Молодежь 21 века» ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей».

Дипломы за активное участие вручены командам: «Не зарекайся» ГУО «Березинский аграрно-технический профессиональный лицей», «Вира» УО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей» и «ТИВ» ГУО «Червенский профессиональный строительный лицей».

Организаторы мероприятия, педагоги и учащиеся учреждений профессионально-технического образования Минской области уверены: участие в акции – это еще одна возможность для подростков показать свои творческие способности, получить навыки работы в команде, реализовать свою мечту о выступлении на большой сцене.