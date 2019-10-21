Борисовские школьники в погонах присягнули на верность Родине

Источник материала: Единство

Тимур Калинин еще в четвертом классе твердо решил поступать в Военную академию Республики Беларусь. В его семье династия военнослужащих – прадед, дед и отец.

– Я всегда хотел в армию, военная специфика – это мое, – признается восьмиклассник. – Пока еще не определился со специальностью, но тянет к беспилотной авиации.

И чтобы мечта поскорее стала реальностью, Тимур решил перейти в военно-патриотический класс, в котором особое внимание уделяется допризывной подготовке и физкультуре, предусмотрено углубленное изучение английского языка, физики и математики. Парень записался сюда в числе первых.

– В классы с посещением факультатива военно-патриотической направленности набираем по желанию, – уточняет директор школы Анжела Сергожко. – Конечно, приветствуется успеваемость, ведь большинство детей хотят поступать в Военную академию. Но наша основная задача – подготовка патриотов, вне зависимости от того, кем они станут: врачами, педагогами, офицерами…

Шестнадцатая школа Борисова была открыта на территории военного городка, и учились в ней в основном дети военнослужащих. Поэтому так сложилось, что учреждение стало кузницей кадров для силовых структур. Более 400 офицеров – выпускники СШ №16. Среди них – генерал-майор Олег Белоконев, полковники Олег Печерский, Юрий Горбушин и многие другие.

– Первый выпуск военно-спортивного класса состоялся в 1991 году, – вспоминает директор. – Из него 19 ребят после получения образования в Военной академии и на военных факультетах в гражданских вузах стали офицерами белорусской армии.

И сегодня ученики классов военно-патриотической направленности радуют педагогов достижениями, выпускники поступают в вузы силовых ведомств, демонстрируя в дальнейшем успешный служебный рост.

Воспитанием будущих патриотов занимается Иван Печерский. Он вырастил не одно поколение офицеров. В том числе и своих сына и внука.

– В прошлом году двое наших выпускников закончили Военную академию и сегодня они офицеры 72 ОУЦ в Печах, – с гордостью отмечает Иван Печерский. – И в этом году также два наших воспитанника закончили факультет военной разведки (один с красным дипломом) и служат в подразделениях специального назначения.

Сейчас учащийся «особого» класса не имеют привилегии при поступлении в Военную академию, но при равном количестве баллов предпочтение отдадут ему.

Набирают в «патриоты» с восьмого класса. Вместо старосты здесь командир взвода, в помощь которому три командира отделения. Ребята ходят в школу в военной форме установленного образца. Все как у военнослужащих: шевроны с группой крови, флагом страны, погоны с буквами «ПК» (патриотический класс). Мальчики – в голубых беретах.

Помимо занятий по допризывной подготовке, ребята осваивают строевую ходьбу, основы рукопашного боя, сборку-разборку автомата, посещают воинские части, ездят на экскурсии, проводят поисковые работы, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, афганцами… В программе патриотического воспитания и принятие присяги, обязательно в торжественной обстановке. К этому событию готовятся на протяжении нескольких недель, чеканя строй и выправку. Перед почетными гостями, ветеранами, педагогами и родителями ребята дают клятву беззаветно и преданно служить идеалам Отечества.

После торжественной клятвы дети получили удостоверения с правом ношения военной формы. Старшеклассники из военно-патриотических классов в подарок младшим товарищам продемонстрировали навыки рукопашного боя и строевой ходьбы.

Единственная девушка в одиннадцатом классе – Ксения Бирулина – выступала наравне с юношами: ловко «жонглировала» автоматом, перебрасывала через плечо «противника» и четко чеканила шаг. Знает, что с хорошим аттестатом, но без серьезной физической подготовки в Военную академию не поступить.

– Думала: как я буду одна среди мальчишек? А вдруг у нас не найдется общих интересов? Но все пошло нормально, – делится Ксюша. – Правда, не всегда получается сдавать спортивные нормативы наравне с парнями, но насмешек с их стороны нет. Наоборот, помогают, поддерживают.

Что интересно, в новом пополнении большинство девочек: в восьмом классе их 14. Не все мечтают стать военными, но патриотами будут обязательно.

На торжественном празднике «Служу Отечеству!» зародилась традиция – во дворе школы высаживать туи. В этот раз посадили 10.

– В рамках акции «Аллея памяти» ребята посадили деревья в честь каждого, кто своей жизнью отстоял свободу нашей страны. Ведь дерево – это символ жизни, связи поколений, – отметила Анжела Сергожко.