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Витеблянина, избившего и выгнавшего из дома 4-летнего сына, будут судить

22.10.2019 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Витебска, избившего жену и 4-летнего сына, а потом выгнавшего малыша из дома, будут судить по ряду статей УК: за истязание ребенка и женщины, причинение телесных повреждений, оставление в опасности, угрозу убийством, сообщает СК.

Напомним, утром 12 августа соседи сообщили в милицию о том, что нашли на лестничной площадке 4-летнего мальчика, который живет в одной из квартир в этом подъезде. На теле у ребенка были травмы.

Выяснилось, что накануне вечером 31-летний мужчина напился и избил свою сожительницу. Женщина ушла из дома. Мужчина продолжил пьянствовать, а затем избил малолетнего сына и выгнал его из квартиры. Ребенок уснул в соседской детской коляске, которая стояла на площадке.

Мальчика доставили в больницу с многочисленными травмами. К медикам с побоями обращалась и мать ребенка.

Следователи установили, что мужчина избивал гражданскую жену и раньше. Женщина рассказала о не менее чем девяти таких случаях.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения;
причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности; истязании; оставлении в опасности; угрозе убийством. Он под стражей.

Обвиняемый официально нигде не работал, злоупотреблял спиртным, но ранее судим не был.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Пострадавшему мальчику уже исполнилось 5 лет, сейчас он живет с бабушкой. Прокуратура города подала в суд иск о лишении его матери и отца родительских прав.

В семье есть еще двое старших детей.

— У мальчика две сестры. Одной — почти 18 лет, второй — 10 лет. Все трое детей — от разных отцов, жили с матерью. Сейчас обеих девочек забрали к себе их родные отцы. Мужчины характеризуются положительно, — сообщили ранее TUT.BY в отделе образования Первомайского района Витебска.

Мальчик и его несовершеннолетние сестры ранее признавались находящимися в социально опасном положении, при этом срок их пребывания в этом статусе неоднократно продлевали. В марте 2019 года семью сняли с учета в связи с улучшением ситуации. Но выводы учреждения образования о семейном благополучии были явно поспешными и необоснованными, отмечают в прокуратуре Витебска.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Жителя Витебска, избившего жену и 4-летнего сына, а потом выгнавшего малыша из дома, будут судить по ряду статей УК: за истязание ребенка и женщины, причинение...
 
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