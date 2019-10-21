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Рабочие в Брестской крепости нашли арсенал времен Отечественной войны
22.10.2019 16:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской крепости рабочие обнаружили военный арсенал, сообщает
Сообщение о находке поступило в милицию 22 октября от сотрудников «Брестреставрации». Во время земляных работ на территории Восточного форта Брестской крепости они нашли пять гранат Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
Прибывшие на место саперы изъяли нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей.
Сейчас специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.
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Cаперы изъяли нашли 268 гранат Ф-1 и 240 взрывателей.
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