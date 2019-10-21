Рабочие в Брестской крепости нашли арсенал времен Отечественной войны

Источник материала: Tut.by

В Брестской крепости рабочие обнаружили военный арсенал, сообщает МВД .





Сообщение о находке поступило в милицию 22 октября от сотрудников «Брестреставрации». Во время земляных работ на территории Восточного форта Брестской крепости они нашли пять гранат Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место саперы изъяли нашли еще 268 аналогичных гранат и 240 взрывателей.

Сейчас специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.