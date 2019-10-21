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За что уволены руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла»?

22.10.2019 16:30 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Стали известны подробности увольнения главы «Белгоспищепрома» Александра Забелло. Оказалось, что был также уволен и гендиректор ОАО «Минск Кристалл» Станислав Иодис. Они лишилсь своих постов 21 и 22 октября.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства, руководители были уволены из-за провала борьбы с коррупцией в подконтрольных организациях. Ранее сообщалось, что Забелло уволили из-за возникновения у правоохранителей интереса к его персоне. 

По информации пресс-службы, на ряде предприятий, входящих в систему концернов «Белгоспищепром», а также на «Белнефтехиме», правоохранительными органами были выявлены факты коррупциии. После этого на ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО «Пинский винодельческий завод», а также в ОАО «Химремонт» произошли увольнения: своих мест лишились семь сотрудников из руководящего состава, в их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получения взятки).  

В КГБ сообщают о том, что систематический характер носила коррупция в алкогольной сфере, размеры взяток за лоббирование интересов определенных фирм достигали 15 000 евро. Во время следственных действий у одного из  адержанных должностных лиц нашли 75 тысяч долларов. 

Отметим, что на момент выхода материала, на сайте правительства никакой информации об увольнении двух руководителей не было, сайт КГБ также не сообщает ничего об очередном коррупционном скандале.

Генеральная прокуратура Беларуси ранее внесла на рассмотрение президенту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией». 

10 мая 2019 года Александр Лукашенко подписал Декрет №3 «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией». Согласно документу, в Беларуси ужесточаются меры по броьбе с коррупцией. В апреле,  выступая с посланием народу и Национальному собранию, президент сообщил, что аресты коррупционеров в стране будут продолжены и анонсировал сотни громких задержаний. Позднее за огромные взятки были задержаны гендиректор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов и бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Информация о задержании по делам о коррупции появляется едва ли не каждую неделю: несмотря на жесткие меры борьбы со стороны государства, коррупция в стране процветает.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны подробности увольнения главы «Белгоспищепрома» Александра Забелло. Оказалось, что был также уволен и гендиректор ОАО «Минск Кристалл» Станислав...
 
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