За что уволены руководители «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла»?

Стали известны подробности увольнения главы «Белгоспищепрома» Александра Забелло. Оказалось, что был также уволен и гендиректор ОАО «Минск Кристалл» Станислав Иодис. Они лишилсь своих постов 21 и 22 октября.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства, руководители были уволены из-за провала борьбы с коррупцией в подконтрольных организациях. Ранее сообщалось, что Забелло уволили из-за возникновения у правоохранителей интереса к его персоне.

По информации пресс-службы, на ряде предприятий, входящих в систему концернов «Белгоспищепром», а также на «Белнефтехиме», правоохранительными органами были выявлены факты коррупциии. После этого на ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», ОАО «Пинский винодельческий завод», а также в ОАО «Химремонт» произошли увольнения: своих мест лишились семь сотрудников из руководящего состава, в их отношении возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получения взятки).

В КГБ сообщают о том, что систематический характер носила коррупция в алкогольной сфере, размеры взяток за лоббирование интересов определенных фирм достигали 15 000 евро. Во время следственных действий у одного из адержанных должностных лиц нашли 75 тысяч долларов.

Отметим, что на момент выхода материала, на сайте правительства никакой информации об увольнении двух руководителей не было, сайт КГБ также не сообщает ничего об очередном коррупционном скандале.

Генеральная прокуратура Беларуси ранее внесла на рассмотрение президенту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией».