«Беспокоит хруст и щелчки в суставах, боли в коленях». Ревматологи отвечают на вопросы читателей

Источник материала: Tut.by

Как минимизировать сезонные ревматические атаки? Какие осложнения возможны после ангин и как их избежать? Что вызывает боль и ломоту в суставах? Какие показатели анализа крови могут говорить о проблемах с суставами? Стоит ли посетить ревматолога тем, у кого в роду кто-то страдает ревматоидным артритом? Онлайн-конференция «Диагностика и лечение ревматических заболеваний у детей и взрослых» проходит на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.

На вопросы отвечают: Ирина Дмитриевна Чижевская, главный внештатный детский кардиоревматолог Минздрава, заведующая кафедрой педиатрии БелМАПО, к. м. н.; Наталья Альбертовна Мартусевич, главный внештатный ревматолог Минздрава, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, к. м. н.

— С 15 лет поставлен диагноз «хронический тонзиллит». Беспокоят хруст и щелчки в суставах, боли в коленях. Какие обследования, с какой периодичностью мне необходимо проходить?

Ирина Чижевская: Боли в коленях могут отмечаться при плоскостопии. Если оно не было скорректировано в раннем возрасте, это может давать боль в суставах и быть даже причиной остеоартроза. Хруст и щелчки в суставах — это нормально для растущего организма, если не сопровождается болью. При хроническом тонзиллите нужно посещать лор-врача два раза в год, определять уровень АСЛ-О хотя бы раз в год. Если он повышен, то далее врач даст рекомендации.



Ирина Чижевская. Фото: портал «Здоровые люди»

— Ребенку 6 лет, ставят диагноз «реактивный артрит». Компресс и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) не помогают. В чем причина и как лечиться? Ребенок часто болеет.

Ирина Чижевская: Чтобы понять, в чем причина, нужно сдать анализы на возбудители энтероколитической и урогенитальной инфекции, например иерсиниоз, сальмонеллез, хламидиоз, микоплазмоз. При получении положительных результатов необходима антибактериальная терапия с учетом возбудителя. Возможно, доза и продолжительность лечения НПВС была недостаточной. Обычно НПВС назначаются на 3−4 недели. Если после этого курса симптомы заболевания сохраняются, возможно, это уже не реактивный артрит. И нужно обратиться к ревматологу.