Микрорайоны Бреста накрыл смог. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

Еще в субботу вечером жители, например, микрорайонов Березовка, Восток в районе станции Брест-Восточный, Ковалево и других спешно закрывали форточки, потому что за окном стоял смог. Начало недели выдалось таким же. Ситуация не из приятных. В отдельных местах видимость, как при настоящем тумане, пишет Zarya.by.



Фото: Александр Мартинц

Густые белые столбы дыма, которые затягивают микрорайоны, идут из частного сектора, где люди жгут траву, листву, ветки на своих участках. Аналогичная ситуация наблюдается и в садовых товариществах.

— Я прошу дачников, чтобы не жгли пластмассу, потому что она выделяет в воздух вредные вещества, а если люди сжигают мусор или траву, то это разрешено. Главное, чтобы согласно постановлению Совета Министров № 50 от 2008 года, у каждого дачника на участке была бочка с водой, — говорит председатель садового товарищества «Привольное-Брест» Леонид Балко. — От нас дым, как правило, в город не идет, обычно ветры западные — со стороны Бреста.

Да, смог стоит и за городом. Всюду палы. В некоторых местах дачники разжигают костры, пламя которых достигает в высоту до двух метров.





— На своем приусадебном участке, если на территории не введен особый режим в плане пожарной опасности, в безветренную погоду разрешается разводить костры, — прокомментировал официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов. — Главное, чтобы не менее 10 метров от сгораемой конструкции (например, деревянного сарая, дома и так далее), а под рукой чтобы были средства пожаротушения (огнетушитель, вода, лопата, песок). Костры нельзя оставлять без присмотра, нужно полностью контролировать горение. Что касается мангала или шашлычницы, то они должны находиться не менее четырех метров от строений. Если человек это все соблюдает, то какие могут быть санкции со стороны МЧС? За прошедшие выходные пожаров по причине разведения костров на приусадебных участках областным МЧС не зафиксировано.

— Действующих пожаров в лесном фонде области нет — ни на суходоле, ни на торфяниках. Возгораний нет ни подземных, ни наземных, — заверяет главный лесничий, первый заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александр Матюшевский.

— Сейчас в наших лесах третий класс пожарной опасности. Если в ближайшие дни погода не изменится, перейдет в четвертый класс — и будем вводить запрет на посещение лесов, — дополняет начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского ГПЛХО Константин Скребец.

А что показывают станции мониторинга загрязняющих веществ в атмосферном воздухе?

— По данным непрерывных измерений на автоматической станции, установленной в г. Бресте (в районе ул. Северной) 18 октября в период с 20.20 до 00.20 отмечено увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха азота диоксидом и азота оксидом: максимальные концентрации варьировались в диапазоне 1,1−1,2 ПДК. 19 октября в 20.00 в указанном районе зафиксировано незначительное превышение норматива качества по азота диоксиду (в 1,01 раза). По другим определяемым загрязняющим веществам превышений нормативов качества в атмосферном воздухе не зарегистрировано, — сообщает Белгидромет. — В этот период сложившиеся метеорологические условия способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (отсутствие атмосферных осадков, слабый ветер, штиль, повышенный температурный режим в дневное время суток). Сжигание сухой листвы в такие периоды только усугубляет ситуацию, что приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха.