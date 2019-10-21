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Работники автопарка выкопали в лесу более 280 сосен: хотели озеленить рабочее место. Теперь - штраф

22.10.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале Nexta появилась информация о том, что в одном из лесов Минского района сотрудники автопарка № 5 Минска выкопали деревья, чтобы посадить их в автопарке. В Минприроды TUT.BY подтвердили: автопарк или его работники будут привлечены к ответственности.


Фото предоставлено пресс-службой Минприроды и охраны окружающей среды

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, в одном из лесов рядом с Заславлем.

— Во время мероприятий по наведению порядка на земле сотрудниками Минприроды и охраны окружающей среды был установлен факт незаконного изъятия путем выкапывания дикорастущих объектов растительного мира, а именно 282 сосен на территории государственного лесного фонда, — рассказывает Владимир Касьяненко, заместитель начальника управления координации контрольной деятельности Минприроды и охраны окружающей среды. — Данное правонарушение было совершено работниками автопарка № 5 Минска.

На месте инцидента были два работника автопарка и водитель. Позже для выяснения ситуации в лес прибыл еще и главный инженер. На вопрос, зачем им столько сосен, нарушители ответили, что собирались озеленить территорию своего автопарка.

— По данному факту начат административный процесс, повестка в автопарк уже направлена, — говорит собеседник.

В среду, 23 октября, это дело будет рассматривать Минская районная инспекция. Вопрос о том, кого именно привлекут к ответственности — «физическое лицо, должностное или юридическое», — пока открыт. Это решится завтра.

— Для физических лиц за данное правонарушение предусмотрена ответственность от 5 до 50 базовых величин. Для юридических — от 50 до 300 базовых.

Кроме того, нарушителям придется оплатить штраф за ущерб, который они нанесли природе, а это, по предварительным подсчетам, 2876 рублей 40 копеек.

— Зачем было выкапывать растения, сложно понять. Ведь сосны, которые они хотели высадить в автопарке, скорее всего, погибли бы, — рассуждает Владимир Касьяненко. — В то же время можно было обратиться в Минлесхоз и купить саженцы. Ведь цена одного — всего 4 копейки, и 90 процентов того, что они бы прижились.

Получить оперативный комментарий в самом автопарке TUT.BY не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Работники минского автопарка выкопали 282 сосны: хотели озеленить автопарк. Теперь придется заплатить штраф.
 
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