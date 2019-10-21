Браконьер под Городком наловил почти 40 кг рыбы. Теперь должен заплатить около 12 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Житель поселка Езерище Городокского района незаконно наловил почти 40 кг рыбы. За браконьерством его ловили и раньше. Если мужчина не выплатит ущерб природе в сумме 11,7 тысячи рублей, то его может ждать наказание вплоть до лишения свободы, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Браконьера-сетевика задержали на озере Черном в Городокском районе. Мужчина установил там три сети длиной 180 метров. Время для лова выбрал со знанием дела: перед зимовкой как раз активизировалась плотва.

В сети попало 436 плотв, 13 окуней и 3 щуки. Незаконный улов завесил на 38 кг. Ущерб природе составил 458 базовых величин (почти 11,7 тысячи рублей).

Нарушителя задержали, когда он причалил к берегу. Пытаясь уйти, он бросился в воду.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Мужчину уже не раз привлекали к ответственности за лов рыбы сетями на озерах Городокского района. А в прошлом году в его доме в поселке Езерище изъяли 68 сетей длиной более 5 км. Тогда его наказали штрафом — за хранение незаконных орудий ловли.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Сейчас браконьеру грозит уголовная ответственность. Если он не компенсирует ущерб природе в сумме 11,7 тысячи рублей, то его может ждать наказание вплоть до лишения свободы.