Не боялась и даже позировала! В Верхнедвинском районе на АЗС залетела редкая сова

Источник материала: Tut.by

В Верхнедвинском районе в офис залетела сипуха — это один из самых редких видов сов в Беларуси, сообщает «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Птица даже немного «попозировала» для видео.



Скриншот видео Виктора Разумного

Птицу увидел Виктор Разумный. Он рассказал, что сипуха залетела в кабинет офисного помещения через окно, которое оставили открытым на ночь:

— Я работаю на АЗС недалеко от границы с Латвией. Уже года два мы наблюдаем рядом сову, иногда она пролетает в свете фонарей: видимо, охотится. Утром я вошел в кабинет и увидел птицу. Сначала она немного испугалась, взлетела, но потом вела себя спокойно. Я открыл дверь на балкон, чтобы ее выпустить, она посидела немного и улетела.

Сипуха — один из самых редких видов сов в Беларуси. В XXI веке было известно только два места ее гнездования. В этом году фактов гнездования этой птицы подтверждено не было, на юге страны лишь видели следы ее жизнедеятельности.

Видео: Виктор Разумный

Орнитолог Денис Китель, который в прошлом году запустил проект по размещению домиков для сипух, чтобы приманить эту редкую птицу в Беларусь, поясняет:

— Птица, летавшая в свете фонарей, могла быть ушастой или болотной совой, а не сипухой, которая попала на видео. Сейчас время, когда молодые птицы разлетаются в разные стороны. Часто случается, что их подбивают машины, иногда они залетают в помещения, в поисках места, где можно спрятаться.

Ученый считает факт прилета сипухи в офис интересным, но сенсацией это не называет:

— Нельзя исключать того, что птица ручная и от кого-то улетела. Чрезвычайно светлый окрас может свидетельствовать о том, что это номинативный подвид, обитающий на западе: в Англии, Франции, Португалии. Он довольно популярен в коллекциях. В Беларуси же в дикой природе встречается сипуха подвида guttata с рыжей грудью.