«Если б я была мэром». Ольга из Витебска хочет вернуть в парк Мазурино былую красоту и толпы людей

Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем публиковать письма, полученные на конкурс «Если б я был мэром» . Витеблянка Ольга Заведеева задается вопросом: «Где красота, которая была в парке Мазурино в 1970—1980 годы?». И предлагает благоустроить это некогда любимое горожанами место отдыха — глядишь, и народ туда снова потянется. Заодно, по ее мнению, не мешает навести порядок и в парке культуры Железнодорожников.





— «Если бы я был (-а) мэром» — интересная тема для рассуждения, — считает Ольга. — Многие конкурсанты написали о проблемах витебского транспорта, о введении проездных карточек вместо покупки талончиков, о качестве уборки наших улиц. Но, на мой взгляд, в городе давно существует еще одна проблема: наши парки и скверы в ужасном состоянии. Если еще в центре они более-менее благоустроены, то места отдыха на окраинах давно забыты.

Мазурино и парк культуры Железнодорожников — такое впечатление, что о них вспоминают лишь по праздникам. А придите туда в будние или в обычные выходные дни. Да, там, где находятся аттракционы, стоят хорошие скамейки и чисто. Но пройдите дальше, вглубь территории, и вы все поймете. Полуразрушенные лавочки, разбитые дорожки, убогие фонари, давно некошеная трава…





Мои предложения по улучшению ситуации — не новы, но актуальны.

Главному архитектору города подготовить проект благоустройства парков. Включить в него малые архитектурные формы (скульптуры, скамейки, фонари).

Обновить сцены — и в парке Железнодорожников, и в Мазурино.

Привести в порядок пешеходные дорожки.

Поставить в парках торговые павильоны, которые будут работать круглогодично.

Обустроить удобные автобусные остановки рядом с парками.

И самая насущная проблема мест отдыха — туалеты. Если городская власть не сможет решить эту проблему, отдайте клозеты в частную собственность. Но пусть предприниматели позаботятся о приемлемых ценах.

И еще. Привлекайте людей в парки не только во время городских праздников, но и в другие дни!

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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