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«Если б я была мэром». Ольга из Витебска хочет вернуть в парк Мазурино былую красоту и толпы людей

22.10.2019 19:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем публиковать письма, полученные на конкурс «Если б я был мэром». Витеблянка Ольга Заведеева задается вопросом: «Где красота, которая была в парке Мазурино в 1970—1980 годы?». И предлагает благоустроить это некогда любимое горожанами место отдыха — глядишь, и народ туда снова потянется. Заодно, по ее мнению, не мешает навести порядок и в парке культуры Железнодорожников.


— «Если бы я был (-а) мэром» — интересная тема для рассуждения, — считает Ольга. — Многие конкурсанты написали о проблемах витебского транспорта, о введении проездных карточек вместо покупки талончиков, о качестве уборки наших улиц. Но, на мой взгляд, в городе давно существует еще одна проблема: наши парки и скверы в ужасном состоянии. Если еще в центре они более-менее благоустроены, то места отдыха на окраинах давно забыты.

Мазурино и парк культуры Железнодорожников — такое впечатление, что о них вспоминают лишь по праздникам. А придите туда в будние или в обычные выходные дни. Да, там, где находятся аттракционы, стоят хорошие скамейки и чисто. Но пройдите дальше, вглубь территории, и вы все поймете. Полуразрушенные лавочки, разбитые дорожки, убогие фонари, давно некошеная трава…


Мои предложения по улучшению ситуации — не новы, но актуальны.

  • Главному архитектору города подготовить проект благоустройства парков. Включить в него малые архитектурные формы (скульптуры, скамейки, фонари).
  • Обновить сцены — и в парке Железнодорожников, и в Мазурино.
  • Привести в порядок пешеходные дорожки.
  • Поставить в парках торговые павильоны, которые будут работать круглогодично.
  • Обустроить удобные автобусные остановки рядом с парками.
  • И самая насущная проблема мест отдыха — туалеты. Если городская власть не сможет решить эту проблему, отдайте клозеты в частную собственность. Но пусть предприниматели позаботятся о приемлемых ценах.

И еще. Привлекайте людей в парки не только во время городских праздников, но и в другие дни!

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

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Витеблянка Ольга Заведеева задается вопросом: «Где красота, которая была в парке Мазурино в 1970-1980 годы?».
 
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