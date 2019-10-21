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В Минске стартовала международная конференция о развитии Института государственной службы
22.10.2019 21:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа протяжении двух дней, форум продолжится и завтра, участники обсудят подходы к развитию Института госслужбы и обменяются опытом.
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Мотивация в системе госуправления, роль цифровизации и организация законодательного процесса. В Минске стартовала международная конференция о развитии...
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