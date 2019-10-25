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Дойти до каждого – как проводят перепись населения в Шумилинском районе
25.10.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Перепись населения стартовала в Беларуси 4 октября. В течение двух недель ответить на вопросы о жизни и быте белорусы могли самостоятельно через интернет. Весь период переписи - до 30 октября - доступны также стационарные участки. А с 21 октября по домам и квартирам респондентов пошли переписчики. Журналисты БЕЛТА вместе с ними заглянули в гости к сельчанам Шумилинского района. В Витебской области более 6 тыс. сельских населенных пунктов. В некоторых проживают несколько человек, и дойти нужно до каждого.
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Перепись населения стартовала в Беларуси 4 октября. В течение двух недель ответить на вопросы о жизни и быте белорусы могли самостоятельно через интернет. Весь...
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