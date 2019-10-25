﻿ Что Гомельский горисполком ответил на требование жителей «Хутора» построить в микрорайоне школу. 21.by
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Что Гомельский горисполком ответил на требование жителей «Хутора» построить в микрорайоне школу

25.10.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельский горисполком ответил на петицию жителей микрорайона «Хутор» с требованием построить школу — но местным этот ответ не понравился.


Ответ размещен под самой петицией на сайте petitions.by. И документ за подписью заместителя председателя горисполкома Виталия Атаманчука вызвал у жителей микрорайона недоумение.


— Вроде бы ответили, а конкретики никакой. На словах обещают нам много. Были конкретные звонки и в министерство образования, и помощнику президента — все в один голос обещали нам, что школу начнут строить в 2020 году. Но как только коснулось официальных документов и ответов — эта конкретная дата куда-то исчезла, — недоумевают жители микрорайона.

Микрорайон Хутор — типичный пример «каменных джунглей» в белорусском городе: эти гомельские многоэтажки выросли в чистом поле и продолжают расти — а школа на всю округу всего одна. Та самая — скандально известная 15-ая. Школа перегружена, и с каждым годом первых классов в ней становится все больше. В прошлом году восемь, в этом — уже девять. Сами педагоги рассказывали TUT.BY, что учреждение рассчитано на 800 детей, а ходит в нее 1800.

Не попавшие в школу № 15 ученики ездят в школу № 41 (это 6−8 остановок общественным транспортом), остальные дети вынуждены посещать учреждения образования соседних районов. При этом большая часть семей, поселившихся здесь, имеют по трое и более детей. И теперь недоумевают, как можно было 10 лет назад строить район для многодетных — но не построить при этом школу.

 
 
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Гомельский горисполком ответил на петицию с требованием построить школу, которую составили жители микрорайона «Хутор», но местным этот ответ не понравился.
 
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