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Что Гомельский горисполком ответил на требование жителей «Хутора» построить в микрорайоне школу
25.10.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельский горисполком ответил на петицию жителей микрорайона «Хутор» с требованием построить школу — но местным этот ответ не понравился.
Ответ
— Вроде бы ответили, а конкретики никакой. На словах обещают нам много. Были конкретные звонки и в министерство образования, и помощнику президента — все в один голос обещали нам, что школу начнут строить в 2020 году. Но как только коснулось официальных документов и ответов — эта конкретная дата куда-то исчезла, — недоумевают жители микрорайона.
Микрорайон Хутор — типичный пример «каменных джунглей» в белорусском городе: эти гомельские многоэтажки выросли в чистом поле и продолжают расти — а школа на всю округу всего одна. Та самая —
Не попавшие в школу № 15 ученики ездят в школу № 41 (это 6−8 остановок общественным транспортом), остальные дети вынуждены посещать учреждения образования соседних районов. При этом большая часть семей, поселившихся здесь, имеют по трое и более детей. И теперь недоумевают, как можно было 10 лет назад строить район для многодетных — но не построить при этом школу.
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Гомельский горисполком ответил на петицию с требованием построить школу, которую составили жители микрорайона «Хутор», но местным этот ответ не понравился.
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