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Милиционеры спасли женщину, которая свисала с балкона многоэтажки

25.10.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске милиционеры ловили женщину, повисшую на балконе. Видео спасения пользователь Андрей Офф выложил на YouTube.

Женщина висела на балконе четвертого этажа. Один человек пытался удержать ее сверху, этажом ниже два милиционера смогли ее подхватить и затащить в помещение.

Как прокомментировали агентству «Минск-Новости» в Партизанском РУВД, наряд постовой службы в тот день выехал по вызову — сообщили, что на Щербакова украли собаку. У одной из многоэтажек милиционеры увидели толпу, а с балкона четвертого этажа свисала женщина.

Оказалось, что 44-летняя минчанка хотела покончить жизнь самоубийством — поссорилась с сожителем.

 
Теги: Минск
 
 
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Оказалось, 44-летняя минчанка хотела покончить жизнь самоубийством - поссорилась с сожителем.
 
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