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Милиционеры спасли женщину, которая свисала с балкона многоэтажки
25.10.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске милиционеры ловили женщину, повисшую на балконе. Видео спасения пользователь Андрей Офф
Женщина висела на балконе четвертого этажа. Один человек пытался удержать ее сверху, этажом ниже два милиционера смогли ее подхватить и затащить в помещение.
Как прокомментировали агентству
Оказалось, что 44-летняя минчанка хотела покончить жизнь самоубийством — поссорилась с сожителем.
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Оказалось, 44-летняя минчанка хотела покончить жизнь самоубийством - поссорилась с сожителем.
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