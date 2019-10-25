По всей Беларуси приостановили работу почтоматов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси временно приостановили работу почтоматов, сообщается на сайте Белпочты .



Почтомат на улице Космонавтов, 6 в Витебске. Фото: Светлана Васильева, «Витебский курьер»

В контакт-центре предприятия уточняют, что работа почтоматов приостановлена временно. Информацию о том, когда она возобновится, им пока не передавали, но ее в том числе разместят и на сайте предприятия.

На сайте Белпочты указано, что работа сервиса по перенаправлению международных регистрируемых почтовых отправлений для получения через почтомат приостановлена по техническим причинам. Предприятие извиняется за доставленные неудобства.

Почтомат — это автоматизированный комплекс, предназначенный для получения почтовых отправлений. Человек забирает свои посылки сам при помощи кодов доступа к ячейкам. Почтоматы Белпочты есть в Минске, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Орше.