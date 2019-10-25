В Гродно студент умер от молниеносной формы менингита

Источник материала: Tut.by

В Гродно от менингококковой инфекции умер студент Гродненского государственного университета. 18-летний молодой человек поступил в больницу 24 октября в 13.50 в состоянии септического шока. Реанимировали парня 55 минут, но, к сожалению, спасти его не удалось, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Позавчера парень был на тренировке. Придя домой, пожаловался на плохое самочувствие. К вечеру у него поднялась температура, семья вызвала скорую помощь. Бригада провела необходимые мероприятия. Самочувствие юноши стабилизировалось, но утром, когда родители ушли на работу, резко ухудшилось. Сестра вновь вызвала скорую. Когда медики приехали, у парня были все признаки септического шока.

— Еще ожидаются результаты экспертизы, но первоначальное подозрение у нас на молниеносную форму менингококковой инфекции, — комментирует профессор кафедры инфекционных болезней, главный внештатный инфекционист главного управления здравоохранения облисполкома Владимир Циркунов. — При такой форме вероятность летального исхода составляет 80%. Причем смерть может наступить в течение всего нескольких часов.

— Молниеносная форма менингококковой инфекции — довольно редкий случай. В течение последних пяти лет в областной инфекционной больнице подобные не регистрировались, — отмечает заместитель главного врача по медицинской части Наталия Малышко. — Что касается других форм менингококковой инфекции, в этом году в нашем учреждении зарегистрировано 4 случая, 2 из них — у жителей Гродно, 2 — у жителей области. Все они закончились благоприятно, пациенты выписаны домой. По состоянию на 10 утра сегодняшнего дня в больницу не доставляли людей с симптомами инфекции.

По словам Владимира Циркунова, менингококк имеет разные клинические формы. Человек может быть просто носителем, а может болеть назофарингитом. Это воспаление слизистых оболочек. Подобный синдром наблюдался у сестры парня.

Специалисты говорят, что менингококк хоть и заразная болезнь, но во внешней среде вирус быстро погибает. Это значит, заразиться можно только при очень тесном контакте с носителем. Сейчас областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обследует всех членов семьи на наличие возбудителя инфекции.