Самолеты прилетают в Минск с опозданием. На вылет задержано три рейса

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 25 октября, задерживается прилет ряд рейсов в Национальный аэропорт «Минск». Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта.



Фото: Владимир Зинкевич

По данным табло, с 9.00 задержаны прилет восьми рейсов. Это самолеты из России, Украины, Молдовы. Например, самолет, который должен был прилететь из Шереметьево в 10.00, ожидается в 13.00. На час опаздывает рейс из Киева, на два — из Санкт-Петербурга.

Что касается вылетов, то по состоянию на 11.30 задерживается три рейса в Россию — два в Москву, один в Питер. Среди пассажиров, ожидающих свой самолет Владимир Зинкевич. В 8.30 он должен был вылететь из Минска в Санкт-Петербург.

— Рейс перенесли на 12.30, — рассказывает собеседник. — Когда мы прошли регистрацию, представитель авиакомпании сообщил, что из-за плохих погодных условий из Гомеля не может вылететь самолет, на котором мы должны полететь. Нужно ждать.

По словам Владимира, им бесплатно раздали воду и бутерброды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Наш рейс был назначен на 8.45 — летели мы из Минска в Москву, — рассказывает читательница Анна. — Несмотря на туман, вылетели и прибыли по расписанию.

Сегодня в Минске туманно. Однако, как сообщили TUT.BY в пресс-службе аэропорта, на работу аэропорта такая погода не влияет.

— Аэропорт работает в штатном режиме, — комментируют ситуацию в пресс-службе. — Мы принимаем и отправляем рейсы.

Скорее всего, пояснили TUT.BY, рейсы, прилет которых задерживается из-за погодных условий, не смогли вовремя вылететь.