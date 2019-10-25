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Самолеты прилетают в Минск с опозданием. На вылет задержано три рейса
25.10.2019 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 25 октября, задерживается прилет ряд рейсов в Национальный аэропорт «Минск». Информация об этом
По данным табло, с 9.00 задержаны прилет восьми рейсов. Это самолеты из России, Украины, Молдовы. Например, самолет, который должен был прилететь из Шереметьево в 10.00, ожидается в 13.00. На час опаздывает рейс из Киева, на два — из Санкт-Петербурга.
Что касается вылетов, то по состоянию на 11.30 задерживается три рейса в Россию — два в Москву, один в Питер. Среди пассажиров, ожидающих свой самолет Владимир Зинкевич. В 8.30 он должен был вылететь из Минска в Санкт-Петербург.
— Рейс перенесли на 12.30, — рассказывает собеседник. — Когда мы прошли регистрацию, представитель авиакомпании сообщил, что из-за плохих погодных условий из Гомеля не может вылететь самолет, на котором мы должны полететь. Нужно ждать.
По словам Владимира, им бесплатно раздали воду и бутерброды.
— Наш рейс был назначен на 8.45 — летели мы из Минска в Москву, — рассказывает читательница Анна. — Несмотря на туман, вылетели и прибыли по расписанию.
Сегодня в Минске туманно. Однако, как сообщили TUT.BY в пресс-службе аэропорта, на работу аэропорта такая погода не влияет.
— Аэропорт работает в штатном режиме, — комментируют ситуацию в пресс-службе. — Мы принимаем и отправляем рейсы.
Скорее всего, пояснили TUT.BY, рейсы, прилет которых задерживается из-за погодных условий, не смогли вовремя вылететь.
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В пятницу, 25 октября, задерживается прилет ряд рейсов в Национальный аэропорт «Минск». Информация об этом размещена на электронном табло аэропорта.
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