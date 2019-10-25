В Чечерском районе местные жители поймали бешеную лису. До этого она покусала собаку

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе жители деревни поймали бешеную лису. До этого она успела покусать собаку, сообщает «Чечерский вестник».

14 октября лиса заявилась в деревню Никольск, где в одном из дворов напала на собаку. 18 октября незваная гостья пожаловала в Ботвиново. Там местным жителям удалось запереть ее в сарае.

Специалисты предупреждают, что чаще всего к людям выходят больные животные — и ни в коем случае нельзя приближаться к ним или пытаться самостоятельно изловить. При контакте с кровью или слюной животного можно заразиться вирусом бешенства даже без укуса.

Кроме этого, необходимо постоянно следить за своими питомцами, и в случае изменения их поведения незамедлительно обращаться в ветстанцию.