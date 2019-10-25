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Украинская авиакомпания МАУ прекращает полеты в Беларусь
25.10.2019 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации IATA 2019/2020 вводит новое расписание и прекращает полеты в Минск.
«В связи с отрицательной рентабельностью МАУ прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу», — говорится на сайте авиакомпании. TUT.BY направил в пресс-службу МАУ запрос на комментарий по этому поводу.
Авиакомпания летала только в один белорусский город — Минск. Рейсы в Киев и обратно выполнялись в зависимости от дня недели 2−4 раза. Также МАУ летала из Минска во Львов: в зависимости от дня недели — один или два рейса в день.
МАУ белорусы часто использовали для транзитных перелетов — через Киев в страны Европы, Грузию, Индию, Китай, Канаду, США.
Билеты эконом-класса у МАУ на 1 ноября из Минска в Киев, а на 3 ноября обратно обойдутся почти в 143 евро. У «Белавиа» самые дешевые билеты на эти же даты сейчас стоят 323,04 рубля (141,95 евро). Белорусская авиакомпания летает в Киев пять раз в день.
На сайте МАУ также сообoается, что накануне летнего сезона возможны коррективы полетной программы. О них авиакомпания обещает сообщить заранее.
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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» с 16 ноября 2019 года на весь зимний сезон навигации IATA 2019/2020 вводит новое расписание и прекращает полеты в Минск.
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