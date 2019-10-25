|
Анархист Дмитрий Полиенко вышел на свободу. Суд назначил ему два года «домашней химии»
25.10.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском городском суде оглашен приговор по делу анархиста Дмитрия Полиенко — 2 ограничения свободы без направление в исправительное учреждение и принудительное лечение от алкоголизма. Он признан виновным в особо злостном хулиганстве — распылил газовый баллончик в лицо незнакомцу, который сделал ему замечание за курение в подъезде. Прокурор запрашивал для него 6 лет лишения свободы.
В здании Минского городского суда и вокруг него сотрудники милиции в форме и штатском несут усиленную охрану. Около 30 милиционеров присутствуют только перед входом в зал, всех слушателей тщательно проверяют. На оглашение приговора пришли соратники активиста — из числа анархистов, «Европейской Беларуси» и других оппозиционных движений.
Дмитрий Полиенко вину не признал и заявил, что его судят по «липовому делу», а показания он готов давать на полиграфе.
Напомним, анархист был задержан 20 марта — за то, что распылил газовый баллончик в лицо мужчине. По версии следствия, анархист это сделал, когда мужчина сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. У активиста своя версия: незнакомец ударил его по голове и сбил шапку без причины, тогда Полиенко, чтобы защитить себя, достал и распылил баллончик.
— Хочу подчеркнуть: человек был пьян, агрессивно настроен, у меня были причины опасаться за свою жизнь. Баллончики ношу с 2012-го. Я человек пацифистских взглядов, не использую насилие. В кабинете следователя на очной ставке я извинился перед Юриным, но сказал, что другого выхода у меня не было, — пояснил Дмитрий в суде.
Однако потерпевший заявил, что негрубо обратился к парню, чтобы тот шел курить на улицу.
Защитник анархиста Татьяна Лишанкова в прениях подчеркнула, что никто из свидетелей в суде не упомянул, что почувствовал запах дыма в подъезде. И при осмотре места происшествия не было обнаружено ни пепла, ни бычков. При этом сам потерпевший накануне выпивал в кафе, а его жена упоминала, что в тот вечер мужчина совсем не держался на ногах.
В последнем слове Дмитрий Полиенко заявил:
— Пусть система делает меня преступником, я чист в совести. На моем месте может оказаться каждый, для кого свобода и достоинство — не пустые слова. Что касается 339 статьи [о хулиганстве] и того, что другие статьи убрали, то это для того, чтобы снять политические обвинения.
Изначально анархисту были предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Но
Прокурор Александр Кароль попросил суд признать Полиенко виновным в хулиганстве и приговорить к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима (при этом сократить срок на год из-за закона об амнистии). Кроме того, гособвинитель просил принудительно лечить анархиста от алкоголизма.
Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но год сократили по амнистии. Кроме того, будет зачтен срок отбытия в СИЗО с 20 марта по сегодняшний день — день в изоляторе равен двум дням «домашней химии», минус семь месяцев.
Дмитрий Полиенко — бывший работник МАЗ, в октябре 2018 года вышел из колонии, отсидев полтора года за нарушение правил отбывания наказания с отсрочкой. Первый приговор Полиенко получил после участия в акции «Критическая масса» за изменения в правилах дорожного движения, где, как указано в решении суда, порвал одежду милиционеру. Тогда белорусские правозащитники признали анархиста политзаключенным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор, напомним, запрашивал для активиста шесть лет лишения свободы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)