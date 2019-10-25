Анархист Дмитрий Полиенко вышел на свободу. Суд назначил ему два года «домашней химии»

Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде оглашен приговор по делу анархиста Дмитрия Полиенко — 2 ограничения свободы без направление в исправительное учреждение и принудительное лечение от алкоголизма. Он признан виновным в особо злостном хулиганстве — распылил газовый баллончик в лицо незнакомцу, который сделал ему замечание за курение в подъезде. Прокурор запрашивал для него 6 лет лишения свободы.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В здании Минского городского суда и вокруг него сотрудники милиции в форме и штатском несут усиленную охрану. Около 30 милиционеров присутствуют только перед входом в зал, всех слушателей тщательно проверяют. На оглашение приговора пришли соратники активиста — из числа анархистов, «Европейской Беларуси» и других оппозиционных движений.

Дмитрий Полиенко вину не признал и заявил, что его судят по «липовому делу», а показания он готов давать на полиграфе.

Напомним, анархист был задержан 20 марта — за то, что распылил газовый баллончик в лицо мужчине. По версии следствия, анархист это сделал, когда мужчина сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. У активиста своя версия: незнакомец ударил его по голове и сбил шапку без причины, тогда Полиенко, чтобы защитить себя, достал и распылил баллончик.

— Хочу подчеркнуть: человек был пьян, агрессивно настроен, у меня были причины опасаться за свою жизнь. Баллончики ношу с 2012-го. Я человек пацифистских взглядов, не использую насилие. В кабинете следователя на очной ставке я извинился перед Юриным, но сказал, что другого выхода у меня не было, — пояснил Дмитрий в суде.

Однако потерпевший заявил, что негрубо обратился к парню, чтобы тот шел курить на улицу.

Защитник анархиста Татьяна Лишанкова в прениях подчеркнула, что никто из свидетелей в суде не упомянул, что почувствовал запах дыма в подъезде. И при осмотре места происшествия не было обнаружено ни пепла, ни бычков. При этом сам потерпевший накануне выпивал в кафе, а его жена упоминала, что в тот вечер мужчина совсем не держался на ногах.

В последнем слове Дмитрий Полиенко заявил:

— Пусть система делает меня преступником, я чист в совести. На моем месте может оказаться каждый, для кого свобода и достоинство — не пустые слова. Что касается 339 статьи [о хулиганстве] и того, что другие статьи убрали, то это для того, чтобы снять политические обвинения.

Изначально анархисту были предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Но в первый день суда выяснилось, что осталась лишь одна — за хулиганство. До того его также обвиняли в осквернении сооружений и порче имущества по ст. 341 УК (за нанесение граффити, критикующего работу милиции, на здание по улице Охотской), в оскорблении должностного лица по ст. 369 УК (а именно экс-главы МВД Игоря Шуневича) и в разжигании социальной вражды по ст. 130. (якобы против милиционеров, в одном из видео, где критиковалась их работа).

Прокурор Александр Кароль попросил суд признать Полиенко виновным в хулиганстве и приговорить к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима (при этом сократить срок на год из-за закона об амнистии). Кроме того, гособвинитель просил принудительно лечить анархиста от алкоголизма.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но год сократили по амнистии. Кроме того, будет зачтен срок отбытия в СИЗО с 20 марта по сегодняшний день — день в изоляторе равен двум дням «домашней химии», минус семь месяцев.

Дмитрий Полиенко — бывший работник МАЗ, в октябре 2018 года вышел из колонии, отсидев полтора года за нарушение правил отбывания наказания с отсрочкой. Первый приговор Полиенко получил после участия в акции «Критическая масса» за изменения в правилах дорожного движения, где, как указано в решении суда, порвал одежду милиционеру. Тогда белорусские правозащитники признали анархиста политзаключенным.