В выходные тепло, а в начале следующей недели серьезно похолодает

Источник материала: Tut.by

Вот уже две недели в Беларуси удерживается аномально теплая погода с дефицитом осадков, температурный фон за этот период на 5−7°С превышает климатическую норму и соответствует первой половине сентября. В предстоящие выходные дни погода продолжит радовать нас сентябрьским теплом, а вот в начале следующей недели существенно похолодает, и в последние дни октября установится холодная погода. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

26 октября, в субботу, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы местами сгустится туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…+11°С, максимальная температура днем +13…+19°С.

27 октября, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь днем местами, в основном по северо-западной половине Беларуси, пройдут небольшие кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…+12°С, максимальная температура днем +13…+20°С, по югу до +22°С.

28 октября, в понедельник, погода начнет меняться, малоактивный атмосферный фронт принесет в отдельные районы страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. За фронтом на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух и температурный фон начнет понижаться. Температура воздуха минимальная ночью +2…+8°С, по югу +9…+10°С; максимальная температура днем в основном +5…+12°С, лишь по юго-востоку до +14°С.

29 октября, во вторник, похолодание усилится. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, по северу страны возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +1.+6°С, местами воздух охладится до 0…-2°С, максимальная температура днем +3…+10°С.

Установится холодная погода.

30 октября, в среду, ночью местами, днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −4…+3°С, максимальная температура днем 0…+5°С, по югу +6…+7°С.

31 октября, в четверг, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −1…−6°С, максимальная температура днем 0…+6°С, по югу страны +7…+8°С.

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