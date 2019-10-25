﻿ В выходные тепло, а в начале следующей недели серьезно похолодает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В выходные тепло, а в начале следующей недели серьезно похолодает

25.10.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вот уже две недели в Беларуси удерживается аномально теплая погода с дефицитом осадков, температурный фон за этот период на 5−7°С превышает климатическую норму и соответствует первой половине сентября. В предстоящие выходные дни погода продолжит радовать нас сентябрьским теплом, а вот в начале следующей недели существенно похолодает, и в последние дни октября установится холодная погода. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

26 октября, в субботу, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы местами сгустится туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +5…+11°С, максимальная температура днем +13…+19°С.

27 октября, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь днем местами, в основном по северо-западной половине Беларуси, пройдут небольшие кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…+12°С, максимальная температура днем +13…+20°С, по югу до +22°С.

28 октября, в понедельник, погода начнет меняться, малоактивный атмосферный фронт принесет в отдельные районы страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. За фронтом на территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух и температурный фон начнет понижаться. Температура воздуха минимальная ночью +2…+8°С, по югу +9…+10°С; максимальная температура днем в основном +5…+12°С, лишь по юго-востоку до +14°С.

29 октября, во вторник, похолодание усилится. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, по северу страны возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +1.+6°С, местами воздух охладится до 0…-2°С, максимальная температура днем +3…+10°С.

Установится холодная погода.

30 октября, в среду, ночью местами, днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −4…+3°С, максимальная температура днем 0…+5°С, по югу +6…+7°С.

31 октября, в четверг, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −1…−6°С, максимальная температура днем 0…+6°С, по югу страны +7…+8°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 107
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже две недели в Беларуси удерживается аномально теплая погода с дефицитом осадков, температурный фон за этот период на 5−7°С превышает климатическую норму и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Украинская авиакомпания МАУ прекращает полеты в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика