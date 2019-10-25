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Ещё две осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут в Пинске

25.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ещё две осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции пройдут в Пинске
Еще две осенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Пинске. 26 и 27 октября на парковке рынка «Солнечный» (ул. Солнечная, 1) пинчане смогут закупить овощи и фрукты по доступным ценам.

Например, цена на картофель варьируется от 30 до 60 копеек за 1 килограмм, лук продается по цене 45-70 копеек, капуста, морковь и свекла – 40-50 копеек. Яблоки продаются по цене от 90 копеек до 1 рубля 50 копеек за 1 килограмм.

 
 
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> Еще две осенние сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Пинске. 26 и 27 октября на парковке рынка «Солнечный» (ул. Солнечная, 1) пинчане смогут закупить овощи и...
 
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